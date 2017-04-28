Железнодорожную станцию Курасовщина откроют 1 мая

Железнодорожную станцию Курасовщина откроют 1 мая1
- 28.04.2017, 18:31
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В Минске закончена реконструкция железнодорожного пункта Курасовщина.
Здесь построили подземный переход с подъемниками для инвалидов, установили терминалы для покупки билетов. Подробности сообщает Белорусская железная дорога.
На станции появился новый кассовый павильон, а также терминал, с помощью которого можно купить билет на поезда по Беларуси, странам СНГ и Балтии (по карте и за наличные).
Кроме того, реконструировали посадочные платформы и контактную сеть, а саму станцию благоустроили. И оградили территорию на участке от станции Минск-Сортировочный до МКАД — для безопасности граждан.
Скоро на Курасовщине установят терминалы для покупки билетов на городские и региональные линии экономкласса по банковской карте.
Станция Курасовщина связывает два столичных микрорайона, здесь останавливаются 40 поездов региональных линий. В прошлом году с Курасовщины отправились более полумиллиона пассажиров.