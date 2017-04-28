закрыть
28 апреля 2017, пятница, 21:26
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Железнодорожную станцию Курасовщина откроют 1 мая

1
  • 28.04.2017, 18:31
  • 1,047
Фото: minsknews.by

В Минске закончена реконструкция железнодорожного пункта Курасовщина.

Здесь построили подземный переход с подъемниками для инвалидов, установили терминалы для покупки билетов. Подробности сообщает Белорусская железная дорога.

На станции появился новый кассовый павильон, а также терминал, с помощью которого можно купить билет на поезда по Беларуси, странам СНГ и Балтии (по карте и за наличные).

Кроме того, реконструировали посадочные платформы и контактную сеть, а саму станцию благоустроили. И оградили территорию на участке от станции Минск-Сортировочный до МКАД — для безопасности граждан.

Скоро на Курасовщине установят терминалы для покупки билетов на городские и региональные линии экономкласса по банковской карте.

Станция Курасовщина связывает два столичных микрорайона, здесь останавливаются 40 поездов региональных линий. В прошлом году с Курасовщины отправились более полумиллиона пассажиров.


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть