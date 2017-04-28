Что может заставить Шуневича уйти в отставку 15 28.04.2017, 18:41

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Фото: mvd.gov.by

Неприятностей у «шунявок» всегда было достаточно, но в последнее время их стало совсем уж много.

При этом задержания тех, кто «размахивал руками» и разгон акции в День Воли можно не учитывать. «Косяков» хватает и без этого, пишет euroradio.fm.

26 ноября 2016 года, дорога Барановичи-Ляховичи. Пьяный водитель за несколько метров от пешеходного перехода насмерть сбивает женщину. Патруль ГАИ задерживает нарушителя и узнает в нем... начальника Андрея Волковыцкого.

8 января 2017, сотрудник милиции выносит из здания Главного управления ГУБОПиК почти 270 тысяч долларов, которые за неделю до этого были изъяты по делу нелегального визового центра. Выносит, уезжает сначала в Украину, потом в Румынию. Оттуда пытается перебраться в США, но неудачно ― задерживают по запросу Беларуси. Задерживают и... отпускают. Потому что белорусский милиционер уже имеет румынское гражданство.

22 апреля 2017 года. Сотрудники ГАИ вместе с коллегами из Главного управления внутренней безопасности МВД и Управления идеологической работы УВД облисполкома у деревни Галево останавливают автомобиль. За рулём ― пьяный... начальник Столинского РОВД.

Скандалы. Пока они имеют последствия только для своих героев. Руководство белорусской милиции или отмалчивается, или скромно называет происшествия «позором для мундира». 21 февраля министр Шуневич получил персональную благодарность от Лукашенко за «образцовое исполнение служебных обязанностей и достижение значительных результатов в оперативно-служебной деятельности». Еврорадио поинтересовалось, после чего подавали в отставку главы МВД соседних и более далёких стран. Оказывается, там есть куда менее важные причины.

Литва

Ноябрь 2015 года. Глава МВД страны Саулюс Сквернялис подает в отставку после того, как задержанный полицией преступник убежал из-под стражи, забрав автомат у одного из конвоиров. Сквернялис сообщил, что уходит «перед общей глобальной угрозой для общественных интересов и стабильности в стране».Перед отставкой с критикой главы МВД выступили президент страны и спикер Сейма Лорета Граужинене, которая обвинила министра в том, что в вечер побега задержанного Сквернялис спал и не сразу вышел на связь.

Латвия

Февраль 2011 года. Председатель МВД Линда Мурниете подала в отставку после того, как несколько сотрудников спецподразделения «Альфа» вместе с бывшими сотрудниками правоохранительных органов попытались совершить вооруженное ограбление в городе Екабпилс. Мурниете решила написать заявление об уходе после того, как представители оппозиции обвинили в событиях её лично.

Польша

Июнь 2011 года. Подаёт в отставку глава Генштаба полиции Польши. Причина ― утечка информации об организации саммита НАТО в Варшаве. Перед саммитом Генштаб разослал в электронном виде план обеспечения безопасности саммита на несколько десятков адресов. Письма забыли зашифровать, что стоило должности главному полицейскому страны.

Румыния

Сентябрь 2016 года. Глава МВД Петрэ Тоба подаёт в отставку после того, как в СМИ попадает информация о коррупционном скандале в Министерстве. Тоба отказался предоставить в прокуратуру сведения о финансовых выплатах некоторым из своих подчинённых. Генеральная прокуратура Румынии подозревала, что подчинённые Тобы незаконно получили таким образом «десятки тысяч долларов».

Украина

Ноябрь 2016 года, в отставку уходит председатель Национальной полиции Хатия Деканоидзе. Причина ― отсутствие полномочий для проведения «многих необходимых изменений» в действии органа. Кабмин уволил грузинку через два дня после её заявления.

Франция

Март 2017 года. Министр Бруно Ле Ру написал заявление после скандала с трудоустройством его дочерей. Выяснилось, что в 2009 году, когда Ле Ру был депутатом нижней палаты парламента Франции, он назначил дочерей своими помощницами. На тот момент им было по 15 и 16 лет, за период их трудоустройства государство выплатило дочерям Ле Ру 55 тысяч евро. При этом Ле Ру формально не нарушил законодательство страны, позволяющее французам нанимать на работу своих несовершеннолетних родственников.