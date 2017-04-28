В России провели крестный ход на воде против грызунов

В России провели крестный ход на воде против грызунов11
- 28.04.2017, 22:11
Часть прихожан проплыла по реке с иконой Божией Матери-Казанской, другая часть с чудотворной иконой Божией Матери-Абалацкой шла пешком.
В результате обильного таяния снега в Омской области происходит разлив рек. В селе Большие Уки и другие селах Большеуковского района оказались подтоплены жилые дома. Проблем добавило нашествие грызунов, которые наносят большой вред садово-ягодным культурам.
В связи с этим прихожане Христо-Рождественского храма села Большие Уки 26 апреля совершили Крестный ход, дабы испросить Божией помощи, чтобы эти невзгоды не нанесла урон жителям села и района, сообщает Тарская епархия Русской православной церкви.
Крестный ход разделился на две части. Часть прихожан проплыла по реке на лодках с иконой Божией Матери - Казанской. Другая часть с чудотворной иконой Божией Матери - Абалацкой (Знамение) с песнопениями и молитвами Божией Матери и святым Угодникам Божиим двинулась пешком из поселка Аев к местному храму.
В итоге все участники соединились около храма с молитвой Заклинания святому мученику Трифону об избежании бедствия, говорится в сообщении.