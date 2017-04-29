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Максим Филипович: Нас - рассказывающих правду - уже тысячи

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  • 29.04.2017, 9:11
  • 3,802
Фото: svaboda.org

Власти не смогут остановить людей, которые хотят правды и справедливости.

Гомельский блогер Максим Филипович вышел на свободу не из изолятора, а из Советского РОВД, в костюме и при галстуке - в той самой одежде, в которой был в суде Советского района 21 апреля, когда судья Андрей Лагунович четвертый раз наказал блоггера административным арестом, передает «Радыё Свабода».

- Максим, это вы в милиции на семь минут задержались, чтобы переодеться? Были какие-то другие причины?

- Это я перед вывозом меня из изолятора в Советский РОВД переоделся. Милиционеры еще отвезли меня в опорный пункт, а потом уже поехали в Советский РОВД. Застрял я в милиции, так как беседовал с начальником. Точнее, он со мной разговаривал, можно сказать, ни о чем.

- Последние 7 суток из 30 - они как вам показались: короче, длиннее?

- У меня был уже опыт - 23 дня отсидки. Идя на суд, я подготовился, взял нужные вещи, ничего лишнего. Юлечка, жена моя, знала, что приносит. Администрация изолятора относилась ко мне нормально, как к «старожилу». Даже желали «приятного аппетита», когда был обед. К самому помещению, где сидел, конечно, есть претензии. В камерах холодно, нет теплой воды.

Камера моя была с шикарным видом на мой дом. Вот только окна моего дома на другую сторону смотрят, а не на изолятор. Читал книжки. В первый день набросился на «Сандалии митрополитика». Прочитал на одном дыхании. Хочется сказать еще спасибо правозащитнику Леониду Судаленко, он ко мне и на этот раз присылал адвоката, чтобы я подписал жалобу в областной суд.

- Власти к вам, Максим, отнеслись жестко. За участие в четырех акциях «нетунеядцев» - четыре ареста. Как вы думаете, почему?

- Это самое обычное политическое преследование властей за правду. Видеокамера не лжет, и она страшнее оружия. Судья Лагунович, когда зачитал мне постановление на 7-суточный арест, объяснял: арестовывает меня потому, что я нарушаю статья 23.34 не первый раз. А я и думаю: почему не учли первый раз, что я ничего не нарушал, а сразу отмерили 13 суток за участие в «Марше нетунеядцев» в Гомеле? Понятно, что хотели наказать за правду, причем наказали заочно. Так у нас власть «разбирается» с честными людьми.

- Будете дальше заниматься блогерством - фотографировать, делать видео? Желание не исчезло?

- Нет, желание не исчезло, хотя властям, наверное, и показалось, что я очень много снимаю и показываю. Полагаю, что все те, кто меня преследовал и наказывал арестами, не понимают простых вещей. Может, и понимают, но действуют вопреки логике. Вот этот воздушный шарик, в середине которого правда, покрытая оболочкой лжи, и она вся уже с дырками. Он, этот шарик, из которого правда выходит наружу, сдувается. И он падает. Одна из этих дыр - это я. И если заткнуть эту дыру пальцем, ничего не изменится. Правду в этом шариках не задержишь. Она как выходила, так и будет выходить. Ведь таких, как я, кто рассказывает правду, их уже сотни и даже тысячи.


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