Канадский конкурент «Беларуськалия» удвоил чистую прибыль 4 29.04.2017, 16:13

Основным источником роста прибыли стало увеличение продаж калийных удобрений.

Potash Corp отчиталась о сокращении выручки в первом квартале 2017 года на 8,1% до 1,112 млрд долларов. Операционная прибыль компании при этом выросла на 38,9% до 221 млн. долларов, а чистая прибыль увеличилась на 98,7% до 149 млн. долларов.

Основным источником роста прибыли стало увеличение продаж калийных удобрений, которое в сочетании со снижением себестоимости добычи обеспечило рост прибыли данного направления, пишет belmarket.by.

Компании удалось продать на 400 тыс. т удобрений больше, чем за аналогичный период прошлого года, или 2,2 млн. т. При этом цена реализации калия оказалась на 12 долларов/т ниже, чем год назад, и составила 166 долларов/т, несмотря на то, что компания отмечает в целом укрепление цен на мировом рынке.

Средняя себестоимость тонны при этом снизилась со 128 долларов до 90 за счет увеличения добычи на «дешевом» месторождении в Роканвиле.

Валовая прибыль от азотных удобрений сократилась со 107 млн. до 97 млн. в первом квартале этого года. Продажи также уменьшились на 6% до 1,6 млн. т. Средняя цена реализации сократилась на 15 долларов/т до 229 долларов.

Валовая прибыль от фосфатов за год упала более чем в 3 раза до 11 млн. долларов.

Говоря о перспективах 2017 года, компания подтвердила свой прогноз объемов мирового рынка калийных удобрений в 61-64 млн. т, что выше 60 млн, т отгруженных продавцами в 2016-м. Компания рассчитывает продать 8,9-9,4 млн. т калийных удобрений.

«Беларуськалий» в прошлом году сократил чистую прибыль в пять раз. Отечественному производителю удобрений удалось продать порядка 10 млн. т калия. В этом году компания рассчитывает сбыть не меньшие объемы удобрений.