закрыть
29 апреля 2017, суббота, 17:46
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Гопота развлекается

1
  • Илья Мильштейн, «Радио Свобода»
  • 29.04.2017, 17:09
Илья Мильштейн
Фото: snob.ru

Обливание зеленкой становится фирменным стилем в «диалоге» власти с обществом.

Язык меняется, и это касается не только образования новых слов, но и семантики старых. Раньше зеленка была просто зеленкой – антисептическим средством против ран, царапин и прочего бо-бо. Однако с началом чеченской войны аптечное ее значение едва не выпало из словаря, поскольку в «зеленку» обратились лесные массивы Ичкерии, в которых укрывались сепаратисты. Теперь зеленка снова стала зеленкой, но утратила свой первоначальный лечебный смысл.

С недавних пор данный медикамент активно используется в дискуссиях, которые хочется назвать политическими, но что-то это сделать мешает. Язык, что ли, сопротивляется – живой, великорусский. Следует лишь отметить однообразие тех сюжетов, которые язык не повернется назвать политическими, так что приходится подыскивать иные слова. Зеленка отныне – орудие боевиков-патриотов, привластных нанятых неравнодушных граждан, которые поливают этим раствором самых разных людей, которые в той или иной степени принадлежат к оппозиции. Журналистку Костюченко в Беслане. Активисток Pussy Riot Алехину и Толоконникову в Нижнем Новгороде. Политика Митрохина в Анапе. Правозащитника Каляпина в Грозном. Писателя Улицкую в Москве. Политика Касьянова в Москве. Политика Навального в Барнауле и Москве. Блогера Варламова в Ставрополе. Журналистку Сидорову в Йошкар-Оле. Список обширен и постоянно пополняется. Наряду с метанием тортов и яиц обливание зеленкой становится, как бы сказать, фирменным стилем в диалоге власти с обществом, причем зеленка преобладает.

Явление это уникальное, как уникален режим, выстроенный в России.

Это безусловно классический авторитарный режим, более всего озабоченный удержанием власти и хищениями, но в его особой чекистской разновидности. То есть помешанный на борьбе с врагами, внешними и внутренними, и склонный к бессмысленному мучительству оппонентов, своего рода троллингу, который начальству, вероятно, кажется, смешным. Не слишком рискуя ошибиться, можно предположить, что в администрации президента успешно функционирует некий отдел, занятый исключительно подобно рода акциями и рассылающий инструкции по назначению с указаниями, кого и как облить. А дальше за банки-склянки берутся примелькавшиеся уже казаки, нодовцы и прочий православный талибан, и информационные сводки укомплектовываются привычными уже новостями.

Цель преследуется двоякая: начальство стремится несогласных одновременно и унизить, и запугать. Человек с зеленым лицом – это же прикольно, не правда ли, а ежели вам не смешно, то вы, наверное, лишены чувства юмора. С другой стороны, если опять-таки обратиться к сокровищнице русского языка, то «намазать лоб зеленкой» – это синоним расстрела, и намек легко усваивается. Зеленка тут служит меткой, и как не вспомнить о судьбе Бориса Немцова, над которым долго и с удивительной изобретательностью измывались разные неуловимые отморозки, пока его не убили.

Помимо прочего, здесь еще действует и некая лотерея, и вот уже Алексею Навальному, пережившему немало всяких нападений, приходится обращаться к врачам, которые диагностируют «химический ожог правого глаза». А Наталье Федоровой, активно выступавшей против строительства церкви в московском парке, брызнули в лицо какой-то гадостью пострашнее зеленки, и она ослепла. И это чудовищное преступление не следует отделять от других, сравнительно мелких, ибо в конце концов речь идет о единой стратегии коммуникации власти с несогласными.

Просто имеет место разделение труда. Господа в шлемах и с дубинками избивают и затаскивают в автозаки демонстрантов. Господа в иных полицейских прикидах и в штатском учиняют обыски-погромы в офисах разных организаций, уже объявленных или почему-то пока не объявленных нежелательными. Господа и дамы в судейских мантиях приговаривают арестованных и отправляют их в лагеря. Господа каратели в колониях подвергают их пыткам. А тех, кого пока вроде не за что сажать или еще рано, прессуют эдак слегка, преимущественно в рамках мелкой уморительной уголовщины, но и предупреждают. Сегодня яйца, завтра зеленка, а послезавтра можем и зрения лишить, и посадить, и убить. Все можем.

Собственно, так она и должна вести себя, постсоветская гопота из подворотен и спецслужб, дорвавшаяся до высшей власти. Обижаясь на весь свет и в особенности на американцев, подбирающихся к нашим границам, понемногу отхватывать у соседей все, что плохо лежит. А со своими поступать так, как принято вести себя с иностранными шпионами или там дипломатами, предлагая им бесплатный секс в мышеловке при включенных камерах. Впрочем, здесь даже не шантажные технологии действуют, а исключительно репутационные. Поглядите, мол, на врага народа в голом виде или с лицом, испачканным зеленкой. Гопота развлекается, и конца этой уморе не видно.

Язык меняется, но все же большинство слов и понятий остаются неизменными, и в том надежда на перемену участи россиян и демонтаж уникального режима. Они ведь имеют смысл – слова, в них фиксируются время и люди, соотнесенные с эпохой. Имею в виду и прозорливо запрещенные Роскомнадзором слова, очень точно описывающие нашу реальность, и цензурные, типа «беспредел», «негодяи», «мерзавцы», «подонки». Это слова применительно к сегодняшнему дню уже не только ругательные, но и констатирующие события новейшей российской истории и дорогих руководителей, историю творящих. Это слова, без которых не обойтись, когда наблюдаешь и описываешь то, что происходит в стране и далеко за ее пределами. Это слова, которые повторяешь каждый день, которые забыть не хочешь и не можешь, дивясь лаконичной строгости родной речи.

Илья Мильштейн, «Радио Свобода»


Мнение

Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина
Белорусы не простят тем, кто их обокрал
Белорусы не простят тем, кто их обокрал Геннадий Федынич


Интервью

Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть
Станислав Шушкевич: Лукашенко теряет власть