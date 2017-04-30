Эксперт: После майских праздников доллар в Беларуси начнет расти 30.04.2017, 14:50

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Фото: Reuters

Прогноз курса рубля на неделю со 2 по 6 мая.

Возможно увеличение средневзвешенного курса доллара США на торгах Белоруской валютно-фондовой биржи на 0,5-1%. Не исключены значительные колебания курсов в связи с неожиданными новостями.

Средневзвешенный курс доллара США по отношению к белорусскому рублю по итогам торгов на БВФБ на прошедшей неделе не вырос, как ожидалось, а снизился на 0,4% и составил 29 апреля 1,8456 BYN/USD. К этому привела победа на первом туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона и Марин Ле Пен, а также заявление основных кандидатов, выбывших в этом туре из президентской гонки, о поддержке Эммануэля Макрона, что гарантирует его победу в ходе второго тура 7 мая.

Эксперт издания «Белрынок» Владимир Тарасов пишет, что не ожидал, что проигравшие кандидаты так сразу и так дружно поддержат Эммануэля Макрона, полагая, что это займет какое-то время, и рост курса евро отложится на первую неделю мая. В своей нелюбви к Марин Ле Пен французские демократы и республиканцы так быстро стали на сторону непонятной новой политической силы, что это вызывает сомнения в их политических убеждениях. Неважно обстоят дела во Франции.

Чем бы ни вызывались такие действия, они привели к скачку курса евро по отношению к доллару США на рынке форекс, что вызвало увеличение средневзвешенного курса евро по отношению к белорусскому рублю за неделю на 1,2% — до 2,0371 BYN/EUR.

Средневзвешенный курс российского рубля на прошедшей неделе неожиданно снизился на 1,7%, составив 29 апреля 3,2803 BYN/100RUB. Но предсказать это вряд ли было возможно, так как ослабление российской валюты было вызвано словесными интервенциями президента РФ Владимира Путина, заявившего 26 апреля в ходе встречи с представителями деловых кругов Ярославской области, что власти понимают озабоченность бизнеса завышенным курсом рубля и ищут способы решения данной проблемы.

В результате стоимость валютной корзины из доллара США, евро и российского рубля на прошедшей неделе уменьшилась на 0,4%.

Прогнозы на текущую неделю

Курс белорусского рубля по отношению к корзине валют

Этому способствовали, по-видимому, продажи валюты белорусскими экспортерами на БВФБ, в связи с чем объем торгов валютами там значительно вырос. Кроме того, улучшилось состояние валютных резервов страны: 26 апреля текущего года в республиканский бюджет страны поступили средства третьего транша кредита Евразийского фонда стабилизации и развития в размере 300 млн. USD. Эти средства позволят Беларуси сохранить в апреле свои золотовалютные резервы, несмотря на уплату долга Газпрому в размере 726 млн. USD.

Третий транш кредита был предоставлен Беларуси, несмотря на то, что она так и не выполнила три индикативных параметра. Из комментария Евразийского банка развития можно сделать вывод, что четвертый транш кредита также будет предоставлен без выполнения этих условий, а вот при выплате последующих траншей это надо будет сделать.

Вполне успешно Минфин и Нацбанк привлекают средства и на внутреннем рынке. В частности, Нацбанк, на аукционе 27 апреля разместил свои валютные облигации со сроком обращения 365 дней, на 75 млн. USD. Спрос на облигации равнялся 216,2 млн. USD. Средневзвешенная ставка составила 5,4919% годовых. На аукционе 13 апреля ставка при размещении аналогичных облигаций равнялась 5,6089% годовых, то есть Нацбанку удалось добиться ее снижения. Следующий аукцион по размещению валютных облигаций состоится 11 мая, на нем также планируется привлечь 75 млн. USD.

26 апреля Нацбанк разместил рублевые облигации со сроком обращения, равным 7 дням, на 700 млн. BYN при спросе в 1.013,66 млн. BYN. Средневзвешенная ставка составила 9,8213% годовых, и оказалась выше, чем на аукционе 19 апреля, когда она равнялась 9,7166% годовых.

На текущей неделе поддержка валютной корзине со стороны продажи валюты экспортерами должна снизиться, в связи с чем ожидается, что ее стоимость вырастет на 0-0,5%.

Курс доллара по отношению к евро

На прошедшей неделе глава Минфина США Стивен Мнучин и директор национального экономического совета Гари Кон представили плана Трампа по налоговой реформе, изложенный на одной странице. Налог на прибыль для предприятий планируется снизить до 15%, а максимальную ставку подоходного налога – до 35%, причем вместо 7 ступеней ставки данного налога планируется ввести три (10%, 25% и 35%). Наряду с этим предполагается отменить некоторые налоговые вычеты, которыми пользовались, в основном, богатые американцы.

Эта информация разочаровала инвесторов, так как они ожидали более точных данных, тем не менее, курс евро по отношению к доллару после представления плана немного снизился.

Европейский Центробанк 27 апреля принял решение оставить без изменения свою базовую процентную ставку по кредитам, равную 0%. Глава ЕЦБ Марио Драги сказал на пресс-конференции, что понижательные риски для экономики еврозоны продолжают ослабевать, но инфляционные ожидания и сама инфляция остаются низкими и не оправдывают ужесточения кредитно-денежной политики.

На текущей неделе в конгрессе США будут рассмотрен законопроект о расходах правительства США на остаток финансового года. Если Конгресс США поддержит предложения Дональда Трампа, это поддержит веру в его возможности выполнить предвыборные обещания, хотя и в урезанном виде. А это поддержит доллар США. Французский фактор, по-видимому, уже отыгран, разница между Марин Ле Пен и Эммануэля Макроном по поддержке среди избирателей слишком велика.

2-3 мая ФРС проведет очередное заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о процентных ставках. Но никакого решения на нем не ожидается, поэтому влияния на курс евро против доллара оно оказать не должно. Поэтому на текущей неделе можно ожидать умеренного снижения курса евро против доллара США (на 0-0,5%).

Курс российского рубля по отношению к доллару

Рассуждения президента РФ Владимира Путина 26 апреля о курсе рубля были довольно противоречивыми. Он назвал проблему завышенного курса рубля одной из ключевых, уточнив, что власти обсуждают ее в ежедневном режиме и ищут рыночные способы влияния на эти процессы. При этом он заявил, что отказываться от плавающего курса власти не собираются. 27 апреля рынок немного успокоил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, который заявил, что курс доллара будет постепенно двигаться в сторону уровня 60 RUB/USD, который, по мнению неназванных им экспертов, является равновесным. То есть, похоже, что ничего делать власти не собираются, надеясь на то, что по мере снижения ключевой ставки Центробанка России рубль ослабеет сам по себе.

28 апреля Банк России принял решение снизить свою ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – до 9,25 % годовых. Большинство экспертов ожидало сокращения на 25 базисных пунктов. Это, возможно, и есть одна из мер, над которыми думали российские власти. Значительного влияния на курс рубля это решение не оказало, хотя в конце торгов на Московской бирже 28 апреля курс доллара немного вырос.

Несмотря на снижение ставки, привлекательность спекулятивных вложения в российские ОФЗ только увеличилась, так как Банк России будет продолжать снижение ставок, что приведет к росту цен на облигации, то есть обеспечит дополнительный доход спекулянтам, вкладывающим средства на сроки в несколько месяцев.

Тем не менее, ускорение темпов снижения ключевой ставки вместе с размышлениями Владимира Путина указывают на возможность формирования тенденции к ослаблению российского рубля. В связи с этим на текущей неделе будет ожидаться роста курса доллара против российского рубля на величину до 0,5%.

Курс белорусского рубля по отношению к доллару

В соответствие с ожидаемым изменением курсов указанных валют, средневзвешенный курс доллара на БВФБ на текущей неделе может вырасти на величину в пределах 0,5-1%.

Прогноз на вторник, 2 мая

Курс доллара по отношению к рублю на Московской бирже во второй половине пятницы, 28 апреля, вначале снизился, но затем вырос примерно на такую же величину и составил на закрытии торгов 56,84 RUB/USD.

Курс евро по отношению к доллару США во второй половине пятницы, 28 апреля, снизился на 0,5% — до 1,0894 USD/EUR. К этому привела публикация данных о росте ВВП США в I квартале 2017 года. ВВП увеличился всего на 0,7%, хотя ожидался рост на 1%. Однако расходы на личное потребление при этом поднялись на 0,8%, хотя прогнозировалось увеличение на 0,6%. Это увеличило шансы на более агрессивное повышение ставок ФРС, что поддержало доллар.

Итоги пятницы благоприятны для доллара США, поэтому в понедельник, 1 мая, на рынке форекс может продолжиться его укрепление. Но за понедельник ситуация может измениться, и на 2 мая по данным за 28 апреля курс доллара вряд ли стоит прогнозировать.