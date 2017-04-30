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КНДР пригрозила потопить атомную подлодку США

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  • 30.04.2017, 16:33

Северная Корея пригрозила потопить атомную подводную лодку Michigan американских ВМС.

Об этом сообщает gazeta.ru cо ссылкой на агентство «Ренхап».

«Как только USS Michigan попробует шевельнуться, она будет обречена на жалкую участь стать подводным призраком без возможности подняться на поверхность», — гласит сообщение.

Как сообщается, подлодка Michigan прибыла в южнокорейский порт Пусан 25 апреля, после чего направилась в море для выполнения учебных задач.

Ранее КНДР заявила о готовности потопить авианосец США.


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