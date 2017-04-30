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Рабочие Биробиджана поднимаются на протест

  • 30.04.2017, 17:43
Фото: svoboda.org

Рабочие собираются принять участие в первомайском шествии, которое организуют местные оппозиционные партии.

Избитые бойцами Росгвардии рабочие из Биробиджана собираются принять участие в несанкционированном первомайском шествии, которое организуют местные оппозиционные партии. Об этом «Радио Свобода» рассказал один из пострадавших Павел Сажин. Ожидается, что в акции, которую организуют представители КПРФ и "Справедливой России", примут участие более 500 человек.

Росгвардия была создана год назад на базе внутренних войск МВД для борьбы с терроризмом и наркобизнесом. Ее бойцы наделены широчайшими полномочиями: в частности, они имеют право стрелять без предупреждения "в случае угрозы жизни и здоровью других граждан и самого военнослужащего". Возглавил Росгвардию генерал-полковник Виктор Золотов, с 2000 до 2013 года руководивший Службой охраны президента.

Столкновения биробижданских рабочих с бойцами Росгвардии произошли 21 апреля. Местная пресса сообщила, что конфликт был возле дома активиста и предпринимателя Ивана Проходцева – организатора митингов против коррупции местных властей.

Следственное управление СК возбудило дело по статье о применении насилия к представителям власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ) из-за того, что "неустановленные лица" мешали проведению обыска в доме Проходцева. Иван Проходцев – владелец группы компаний "Бирсантехмонтаж", которая занимается коммунальным обслуживанием. В Биробиджане он известен как организатор митингов с социальными требованиями. Еврейская автономная область (ЕАО), по традиции, занимает самые низкие места в рейтинге социально-экономических достижений российских регионов.

Росгвардия избивает рабочих
Фото: dvnovosti.ru

В местной прессе рабочих, которых избили сотрудники "Росгвардии", уже назвали дебоширами – якобы они сами спровоцировали вооруженных силовиков элитного подразделения. Сообщается, что в потасовке участвовали около 50 работников предприятия Ивана Проходцева. Кто-то из них выругался, и начальник местной полиции Иван Журов отдал приказ задержать хулигана. Несколько силовиков ринулись в толпу, и началась драка. Гвардейцы проводили приемы рукопашной борьбы, валили людей на землю, но оружие не применяли. Одну из пострадавших в давке женщин увезли на скорой помощи. Вот что рассказывает о случившемся один из участников потасовки, 55-летний Павел Сажин:

– Я работаю в аварийно-диспетчерской службе. 21-го числа рано утром я поехал на работу. Приехал, а все люди стоят за воротами, даже смена, которую мы должны были менять.Там были люди в черных масках, с автоматами, которые никого не пускали на территорию. Я попытался пройти, спросить, что случилось, а мне сказали: "Все, гуляйте, сегодня у вас выходной, ничего вам объяснять не будем, все вопросы к вашему директору. И наше начальство у него дома, езжайте туда". Вот мы туда и поехали. Приезжаем, пошли в дом к директору, нам заслонила дорогу группа в черных масках, с автоматами. Ну, произошла такая небольшая перепалка. Люди все ждали вдоль забора, потому что вы сами понимаете, мы приехали на работу, а нас не пускают. Все были в шоке. У людей вопросы. Кто будет платить зарплату? Закрыли предприятие или не закрыли? Где искать другую работу?

– А как у вас с работой в Биробиджане?

– Я сам живу в поселке, езжу на работу в город, в деревнях ее вообще нет, и в городе тоже проблемы с работой в условиях кризиса. Из дома вышел следователь, который сказал, что объяснений никаких давать он не уполномочен, обращайтесь в Следственный комитет. Время было девятый час, Следственный комитет работает с девяти, люди встали все вот так вот и разговаривают, ну, сами знаете как, мы же сантехники, ну на литературном мате выясняли, что нам делать. Приехал какой-то в гражданском человек, стал нам говорить: "Расходитесь!" А куда нам было расходиться? Мы пришли на работу, у нас у всех дети, семьи, чем завтра их кормить? У нас и так зарплата там копеечная – 15–20 тысяч, но она хоть стабильная, какая-то работа есть. А он – расходитесь. Люди продолжали обсуждать, ему стали задавать вопросы такие: "Кто нам оплатит этот день? Будет ли работать предприятие?" Он сказал: "В течение часа вас запустят на работу". Но мы уже были на предприятии, там нас никого не пускают, мы стояли здесь и, соответственно, высказывались. Он ходил-ходил, поворачивается, на одного там показывает и говорит: "Взять его!" За что? Никто там таких грубых, оскорбительных слов не кричал. Ну, а слово "б...дь" сантехники используют просто для соединения слов...

– Видно, что люди в черном довольно жестко вас избивают…

– Силовики пытались запихнуть в машину сына Ивана Проходцева. СОБР пошел прямо в народ, к нему, распихивая всех. Тут сразу люди: "Не дадим! Не за что его арестовывать! У нас свобода слова!" И люди стали его защищать, чтобы они не могли арестовать. Тут СОБРовец женщину задел, а я такой человек, я не могу, когда людей ни за что бьют, и я побежал ее выручать... Ее ударили локтем в голову, наступили на лицо…

Пострадавшую женщину увозят в больницу
Фото: dvnovosti.ru

Потом увидел – в стороне еще кого-то бьют, я побежал туда. Но меня там душили, откинули, ударили. И вот вся эта суматоха... Я понимаю, в прессе написали, что это мы дебоширы, но ни один из рабочих никого не ударил, не замахивался, мы просто стояли, грудью защищали своих и пытались ликвидировать эту драку. Мне разбили голову, у меня случился гипертонический криз. Моему напарнику сломали ребра.

– А как вы думаете, кого-то накажут за то, что вас избили?

– Дело в том, что в местной прессе, на местном телевидении во всем обвинили только нас, что это мы пошли в бой, и против нас применили силу справедливо... Я очень рад, что вы позвонили, потому что мы хотим, чтобы о нас узнали. Мы писали президенту, мы отправляли документы об этом беспределе чиновников! У нас урезали все пенсии, отменили пенсионерам льготный проезд...

– Как вы думаете, кто в ваших проблемах виноват? Только местная власть, только власть Биробиджана?

– Я считаю, только местная власть! И они у нас все приезжие, не местные. Ни губернатор, ни мэр города. Откуда все эти люди?

Павел Сажин (лежит на земле) во время побоища
Фото: dvnovosti.ru

– А на президентских выборах за Путина будете голосовать?

– Мы будем делать выводы... Если он не примет каких-то мер для урегулирования ситуации... Мы с каждым днем живем все хуже и хуже. Закрывают больницы. У нас нет врачей. Когда мне разбили голову, меня направили к неврологу. Я два часа просидел в коридоре, но мне сказали: "Запись – через месяц, через два, а платно – пожалуйста". Но у меня не позволяет зарплата сегодня пойти за полторы тысячи на прием, – рассказал Павел Сажин.

Одной из причин конфликта предпринимателя Ивана Проходцева с властями Биробиджана стало его участие в строительстве нескольких многоквартирных домов, в которые должны переселиться жители, пострадавшие от затопления в 2014 году. (Сын Ивана Проходцева Иван –глава строительной компании "Дельта", Проходцев-старший –подрядчик в этом проекте. – Прим.).

Дома должны были сдать к 1 марта 2017 года. Власти утверждают, что перечислили фирме Проходцева все необходимые средства, и обвиняют его в нарушении сроков строительства. Предприниматель говорит, что потратил на строительство собственные деньги, а от властей ничего не получил. Также Проходцев обвиняет муниципальных чиновников в мошенничестве при распределении нового жилья:

– Достроили мы этот дом, вложили туда более 40 миллионов рублей своих денег. И здесь начались чудачества. Квартиры в этом доме стали продаваться каким-то странным образом. Например, у человека, у которого нет никаких документов, появляется взаимозачет, к примеру, у девушки – помощника судьи… И ничего невозможно доказать. С нами пытались договориться. Потом пришли ко мне с обыском. Да это не скажу, что был обыск. Это простое, можно сказать, запугивание. Потому что вели себя очень хамски. Если я говорю: "Вы дайте постановление" – мне перед лицом бумажкой помахали, постановление мне не дали в руки. Жена была наверху с маленькими детьми. При попытке моей позвонить адвокату у меня забрали телефон.

Иван Проходцев с семьей

– А как перед вашим домом оказались рабочие вашего предприятия?

– В половине седьмого утра они захватили предприятие, сторожа и всех людей согнали в одно место, с автоматами, забрали телефоны, чтобы мне никто не звонил. А потом они людей всех выгнали за забор. Они стали ходить по предприятию, а людей всех выгнали. И когда люди стали говорить: "А что нам делать?" – они им говорят: "Идите к своему начальнику, там наше начальство, с ним и разбирайтесь". И люди пошли. Они это специально сделали!

– А чем занимается конкретно ваше предприятие, на котором проходил обыск, рабочие которого пришли потом к вам?

– У меня 300 рабочих, разные предприятия, я занимаюсь строительством, занимаюсь ЖКХ, занимаюсь проектированием.

– А что они от вас хотят? Чтобы вы им дали взятку или что?

– Они хотят мой бизнес! Вот построил я дом два года назад, но подключить его к отоплению мы не смогли. Нам пришлось судиться, и с меня требовали... где-то полтора миллиона рублей, а по факту мы должны были заплатить 550 рублей. Я это озвучил и губернатору Александру Левенталю, я озвучил это во всех органах, которые у нас здесь есть, два года я судился за эти 550 рублей. Я же не от хорошей жизни выхожу на улицу. Мне же людей надо кормить. А сегодня все делают так, чтобы настроить людей против действующей власти. Вот эти местные цари делают так!

– Много ли предприятий в Биробиджане, на которых могут работать люди? Что там с безработицей? Какая средняя зарплата у людей?

– У меня слесарь получает 20 тысяч. Это считается хорошо для города. Для нас это, конечно, очень мало. Очень тяжело с работой, работы практически нет. Сегодня, значит, закрывается ПТП (Пассажирское автотранспортное предприятие. – РС), его тоже банкротить начинают. Сегодня банкрот Водоканал. Власть отрешилась от людей, отрешилась от проблем.

– То есть вы считаете, что все беды в регионе из-за действий местной власти, а Владимир Владимирович Путин – хороший?

– Я не говорю о президенте, я говорю, что у нас должен быть один царь. Я говорю о нашем устройстве России. Я не говорю, что он хороший, плохой, я говорю, что он не слышит нас. Вот, смотрите, действующая власть есть, губернатор есть, мэр есть, есть уполномоченный по правам человека, есть представитель президента, но я же никуда не могу попасть! А если я туда и попаду, меня просто выслушают и пошлют куда-нибудь гулять.

Владимир Путин и глава Росгвардии Виктор Золотов
Фото: TACC

– Вы не боитесь конфликтовать с властью?

– А чего мне бояться? Я боюсь только одного – за свою семью, за детей. У меня четверо детей, и я боюсь за них. Я боюсь за своих рабочих, которых избили. Я боюсь за своего сына, которого били прикладами и кричали: "Америкос!" Какие мы "америкосы", если у нас даже загранпаспорта нету? Я простой русский мужик! Я живу здесь, я никуда не выезжаю, я работаю. Нас трогать не надо, нам дайте работу, и мы будем работать.

– И сколько вам должны за строительство?

– С 2014 года еще миллион рублей. Вы поделите его на моих дворников, уборщиков, на всех. Это разве мало? У нас сейчас команда у губернатора – их называют "гастролеры". Они прилетают, гастроли у нас здесь устраивают и уезжают. А мы сидим и ждем, когда нам посыплется манна небесная, а ее нету. За людей нас не считают. Поэтому 1 мая мы пойдем колонной против губернатора, против такой жизни, против всего, что творится. Мы пойдем отдельной колонной. Рабочие пойдут с нами. Их не запугать, потому что жить как-то надо, надо кормить семьи. А куда уезжать, вот вы мне скажите, куда? Мы никуда и не собираемся, – рассказал предприниматель из Биробиджана Иван Проходцев.

Уголовное дело в отношении Проходцева по факту мошенничества было возбуждено еще 17 апреля. 21 апреля Биробиджанский районный суд признал обыск в доме Проходцева законным. Следователи убедили судей, что в доме могли находиться "орудия преступления, предметы, документы и ценности, значимые для расследования". Проходцев заявил, что ему не дали связаться с адвокатом, и назвал обыск "акцией запугивания".


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