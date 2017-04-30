Минкульт: Позиция Ханка будет учитываться при формировании концертных программ

Минкульт: Позиция Ханка будет учитываться при формировании концертных программ2
- 30.04.2017, 21:59
Министерство культуры выполнит требования известного композитора.
Позиция композитора Эдуарда Ханка, запретившего Ядвиге Поплавской и Леониду Ярмоленко исполнять ряд песен его авторства, будет учитываться при формировании концертных программ.
Об этом говорится в заявлении первого заместителя министра культуры Беларуси Ирины Дриги, озвученном в эфире пропагандистского телеканала ОНТ, сообщает БелТА.
«В настоящее время поднятый Эдуардом Ханком вопрос изучается с учетом требований законодательства об авторском праве, - отмечается в заявлении. - Позиция Министерства культуры с учетом возможных подходов к урегулированию ситуации будет сформирована после всестороннего изучения данного вопроса. До его урегулирования, занятая композитором позиция будет учитываться при формировании концертных программ подчиненными Минкультуры организациями».