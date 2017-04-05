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Власти закопают в белорусские дороги $450 миллионов

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  • 5.04.2017, 16:32
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Деньги в основном будут изыматься из дорожного сбора.

На приведение в порядок местных автодорог в 2017—2020 годах будет направлено около 900 млн рублей, сообщил журналистам министр финансов Владимир Амарин после совещания у Лукашенко по вопросу развития местных автомобильных дорог, пишет tut.by.

— На проведение капитального ремонта и приведение в порядок местных автомобильных дорог в период с 2017 по 2020 год будет направлено около 900 млн рублей. Это будут средства республиканского дорожного фонда и местных бюджетов. В первую очередь будут направляться средства государственной пошлины, взимаемой за допуск автотранспортного средства к участию в дорожном движении, — сказал Владимир Амарин.

Средства, поступающие от взимания госпошлины, составят примерно 40% бюджета, выделяемого на ремонт дорог.

— Сегодня эта пошлина распределяется в соотношении 61% в республиканский бюджет и 39% в местные бюджеты. С 2018 по 2020 год это распределение будет как минимум 50% на 50%, — обратил внимание министр финансов.

В свою очередь министр транспорта и коммуникаций Анатолий Сивак сообщил, что ремонтные работы местной транспортной сети будут предусмотрены соответствующей действующей госпрограммой на пятилетку.

«До этого момента у нас в программе были только республиканские дороги. Проект программы уже подготовлен, и здесь будут прописаны задачи по местным дорогам, — пояснил руководитель ведомства. — Раньше местные дороги разрабатывались региональными программами».

Лукашенко предупредил, что осенью намерен побывать в регионах, лично ознакомиться с ходом работ и изучить, как восстанавливаются различные категории дорог.

Ответственными за ремонт и модернизацию местной транспортной сети назначены губернаторы. Уполномоченные министерства и КГК будут исполнять контролирующие функции.

Как ранее сообщал сайт Сharter97.org белорусские дорожники не всегда эффективно используют выделенные им средства, так например рабочие в Вилейке клали асфальт прямо в лужу.


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