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Лия Ахеджакова позвала Владимира Некляева на спектакль в Минске

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  • 5.04.2017, 21:04
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Комичную историю опубликовал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса.

Владимир Некляев рискует не встретиться с известной российской актрисой Лией Ахеджаковой. Об комичной ситуации поэт и политик написал на своей странице в «Фейсбуке».

- Ты в эту пятницу на свободе или в тюрьме, - спрашивает по телефону Лия Ахеджакова.

Как бы и не шутит...

Смотрю расписание своей жизни - до пятницы посадить вроде не будет за что. Говорю, что на свободе.

- Тогда приглашаю на спектакль, с которым я в Минске буду. Вечером в пятницу. Договорились?

- Договорились.

- После спектакля - посидим, - говорит Ахеджакова.

И тут как тут Ленинский суд! Под ночь участковый с повесткой: «Вызываем вас в пятницу по адресу Семашко, в качестве лица…».

Что же, там тоже театр... Но в этот раз могли бы они со своим спектаклем и подождать. Да, видимо, судью жаба задушила.

P.S. Вспомнил, что однажды в театре имени Ленинского суда играл сцену пьесы Дунина-Марцинкевича. Вот эту: Свидетелям, которые видели драку и разняли дерущихся - по 10 рублей штрафа, а всем прочим, которые не видели, а тем самым и не могли дерущихся разнять - по 5!..".

Ахеджкова гастролирует по городам Беларуси со спектаклем «Мой внук Вениамин». Смешная и одновременно трагическая мелодрама, написанная Людмилой Улицкой в конце 80-х, и сегодня не теряет своей актуальности — темы взаимоотношений поколений, расовых вопросов и широты человеческой души всегда интересны зрителям.

7 апреля народная артистка России выйдет на сцену Концертного зала Минск в 19.00 (цена билета: от 15 до 120 рублей).


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