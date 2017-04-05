Лия Ахеджакова позвала Владимира Некляева на спектакль в Минске

Лия Ахеджакова позвала Владимира Некляева на спектакль в Минске2
- 5.04.2017, 21:04
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Комичную историю опубликовал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса.
Владимир Некляев рискует не встретиться с известной российской актрисой Лией Ахеджаковой. Об комичной ситуации поэт и политик написал на своей странице в «Фейсбуке».
- Ты в эту пятницу на свободе или в тюрьме, - спрашивает по телефону Лия Ахеджакова.
Как бы и не шутит...
Смотрю расписание своей жизни - до пятницы посадить вроде не будет за что. Говорю, что на свободе.
- Тогда приглашаю на спектакль, с которым я в Минске буду. Вечером в пятницу. Договорились?
- Договорились.
- После спектакля - посидим, - говорит Ахеджакова.
И тут как тут Ленинский суд! Под ночь участковый с повесткой: «Вызываем вас в пятницу по адресу Семашко, в качестве лица…».
Что же, там тоже театр... Но в этот раз могли бы они со своим спектаклем и подождать. Да, видимо, судью жаба задушила.
P.S. Вспомнил, что однажды в театре имени Ленинского суда играл сцену пьесы Дунина-Марцинкевича. Вот эту: Свидетелям, которые видели драку и разняли дерущихся - по 10 рублей штрафа, а всем прочим, которые не видели, а тем самым и не могли дерущихся разнять - по 5!..".
Ахеджкова гастролирует по городам Беларуси со спектаклем «Мой внук Вениамин». Смешная и одновременно трагическая мелодрама, написанная Людмилой Улицкой в конце 80-х, и сегодня не теряет своей актуальности — темы взаимоотношений поколений, расовых вопросов и широты человеческой души всегда интересны зрителям.
7 апреля народная артистка России выйдет на сцену Концертного зала Минск в 19.00 (цена билета: от 15 до 120 рублей).