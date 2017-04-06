КГБ задержал директора «Ивацевичдрев» и его сына 25 6.04.2017, 19:59

Директор и сын обвиняются в нанесении ущерба предприятию на сумму не менее 224 720 евро.

КГБ Беларуси вскрыл преступную схему на ОАО «Ивацевичдрев». Как сообщил tut.by официальный представитель ведомства Дмитрий Побяржин, организовал ее генеральный директор предприятия Владимир Шульга. Импортное сырье для предприятия он закупал по завышенным ценам через иностранные компании, подконтрольные его сыну. В результате ущерб составил не менее 225 тысяч евро.

В частности, по оценке следствия, ОАО «Ивацевичдрев» для производства древесно-стружечной плиты закупал импортный меламин. С 2014 года основными поставщиками данного сырья являлись иностранные компании «National Resources L.P.» (Литва) и «Great Imports/exports L.P.» (Шотландия). КГБ установило, что фактическими их собственниками являются сын Шульги и его близкий знакомый Непляхович А.В.

Через эти фирмы меламин закупали у китайских производителей по цене 750−800 долларов за тонну. А на предприятие его реализовывали уже по цене 1350−1400 евро за тонну. В результате ОАО «Ивацевичдрев» нанесен ущерб в особо крупном размере на сумму не менее 224 720 евро.

В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Злоупотребление властью или служебными полномочиями повлекшее тяжкие последствия.) Все они задержаны и помещены под стражу.

КГБ продолжает проведение необходимых следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.

«Ивацевичдрев» — первое и фактически единственное относительно удачно модернизированное предприятие деревообработки. Владимир Шульга, экс-глава концерна «Беллесбумпром», возглавил предприятие в конце 2012 года. Тогда, в ноябре, с инспекцией на ОАО «Ивацевичдрев» приехал Лукашенко, чтобы выяснить, как выполняется программа модернизации предприятий деревообработки.

Диктатор отстранил от работы генерального директора Бориса Михнюка, руководителем предприятия приказал назначить председателя концерна «Беллесбумпром».

— Могу точно сказать, такого завода, как сейчас, который местами в мусорку превратился, у вас точно не будет. И это сделаете вы, возможно, с новым директором. Надо завтра в правительстве рассмотреть вопрос — Шульгу направить сюда директором завода, пока не наведет порядок, — распорядился тогда Александр Лукашенко.