ТАСС: Россия направила к берегам Сирии фрегат «Адмирал Григорович» 4 7.04.2017, 13:04

Появилась информации о движении через Босфор других кораблей Черноморского флота РФ.

Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» в рамках очередного похода войдет в Средиземное море и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в Москве.

«В рамках похода российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе», - сказал собеседник агентства.

По его словам, «Адмирал Григорович» сейчас находится в зоне черноморских проливов и ориентировочно в 14:00 (по Минску) войдет в Средиземное море.

Источник отметил, что продолжительность плавания «Адмирала Григоровича» у сирийских берегов «зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца».

Кроме того, информационный ресурс Bosphorus Observer (перевод – 24tv.ua), который отслеживает прохождение судов через Босфор, сообщает о движении в сторону Сирии других военных кораблей Черноморского флота РФ.

Издание опубликовало фото проходящих через Босфор российских судов. По фотографиям видно, что, в частности, к сирийским берегов возвращается фрегат «Адмирал Григорович».