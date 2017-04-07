ТАСС: Россия направила к берегам Сирии фрегат «Адмирал Григорович»4
- 7.04.2017, 13:04
Появилась информации о движении через Босфор других кораблей Черноморского флота РФ.
Фрегат Черноморского флота «Адмирал Григорович» в рамках очередного похода войдет в Средиземное море и посетит пункт материально-технического обеспечения (МТО) ВМФ России в сирийском Тартусе. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник в Москве.
«В рамках похода российский корабль, вооруженный крылатыми ракетами «Калибр», совершит заход в пункт МТО в сирийском Тартусе», - сказал собеседник агентства.
По его словам, «Адмирал Григорович» сейчас находится в зоне черноморских проливов и ориентировочно в 14:00 (по Минску) войдет в Средиземное море.
Источник отметил, что продолжительность плавания «Адмирала Григоровича» у сирийских берегов «зависит от обстановки, но в любом случае составит больше одного месяца».
Кроме того, информационный ресурс Bosphorus Observer (перевод – 24tv.ua), который отслеживает прохождение судов через Босфор, сообщает о движении в сторону Сирии других военных кораблей Черноморского флота РФ.
Издание опубликовало фото проходящих через Босфор российских судов. По фотографиям видно, что, в частности, к сирийским берегов возвращается фрегат «Адмирал Григорович».
FAST TURNAROUND; Redeployed to Eastern Mediterranean in 9 days: #ВМФ #ЧФ frigate Admiral Grigorovich departs BlackSea & transits Bosphorus pic.twitter.com/mk9FAvHgT1— Yörük Işık (@YorukIsik) 7 апреля 2017 г.
New & powerful: Armed with Kalibr SS-N-27 missiles, #ВМФ #ЧФ frigate Admiral Grigorovich transits Bosphorus en route to Eastern Med #Syria pic.twitter.com/lDHe7iPONh— Yörük Işık (@YorukIsik) 7 апреля 2017 г.