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Белорусский рубль снова сдал к доллару и евро

  • 7.04.2017, 13:46
  • 3,771

На валютных торгах 7 апреля американская валюта и евро подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0056 до Br1,8938 (6 апреля - Br1,8882 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0013 и составляет Br2,0131 (6 апреля - Br2,0118 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,022 до Br3,3277 за 100 российских рублей (6 апреля - Br3,3497 за 100 российских рублей).


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