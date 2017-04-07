Белорусский рубль снова сдал к доллару и евро 7.04.2017, 13:46

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На валютных торгах 7 апреля американская валюта и евро подорожали.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов доллар подорожал на Br0,0056 до Br1,8938 (6 апреля - Br1,8882 за $1).

Курс евро вырос на Br0,0013 и составляет Br2,0131 (6 апреля - Br2,0118 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,022 до Br3,3277 за 100 российских рублей (6 апреля - Br3,3497 за 100 российских рублей).