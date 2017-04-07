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В Минске горел дрожжевой комбинат

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  • 7.04.2017, 14:38
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Больше всего пострадала бильярдная комната на третьем этаже.

Вечером 6 апреля столичные спасатели получили сообщение о пожаре на дрожжевом комбинате (ул. Октябрьская, 14).

О происшествии сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

Прибыв на место, спасатели увидели дым средней концентрации из окон третьего этажа. Во время тушения было установлено, что на втором этаже в административном здании произошло возгорание лестничного марша (со второго на третий этаж), а также имущества в бильярдной комнате на третьем этаже.

Пострадавших нет, эвакуация не проводилась. Причина загорания выясняется, версия, которая рассматривается, — короткое замыкание.


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