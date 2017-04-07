Fox: США уничтожили около 20 сирийских самолетов на авиабазе в Хомс 13 7.04.2017, 19:45

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В момент удара российских самолетов на базе не было.

Около 20 сирийских самолетов уничтожены в результате удара американскими крылатыми ракетами по сирийской авиабазе в провинции Хомс.

Об этом сообщила телекомпания Fox News со ссылкой на двух высокопоставленных американских военных представителей.

В момент удара российских самолетов на базе не было, отмечалось в репортаже.

В четверг по приказу президента Дональда Трампа с эсминцев ВМС США Porter и Ross, находившихся в Восточном Средиземноморье, был произведен пуск 59 крылатых ракет Tomahawk по военной базе в сирийской провинции Хомс. Поводом для удара стало предполагаемое применение 4 апреля химического оружия в сирийской провинции Идлиб.

Руководство США считает, что с этого аэродрома была начата предполагаемая химатака.