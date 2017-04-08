Умер космонавт Георгий Гречко

Умер космонавт Георгий Гречко8
- 8.04.2017, 13:22
Участник трех космических экспедиций Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет.
В ночь на 8 апреля в Москве скончался летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Ему было 85 лет, сообщает РБК.
Дочь космонавта Ольга сообщила, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Гречко умер в больнице.
Свой первый полет в космос он совершил в январе-феврале 1975 года на космическом корабле "Союз-17". Второй полет состоялся спустя два года, с декабря 1977-го по март 1978 года, на корабле "Союз-26", он был рекордным по длительности для своего времени.
В третий раз Гречко побывал в космосе с 17 по 26 сентября 1985 года.
Все три полета он совершил в качестве бортинженера.