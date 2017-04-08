Умер космонавт Георгий Гречко 8 8.04.2017, 13:22

Георгий Гречко

Участник трех космических экспедиций Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет.

В ночь на 8 апреля в Москве скончался летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Ему было 85 лет, сообщает РБК.

Дочь космонавта Ольга сообщила, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Гречко умер в больнице.

Свой первый полет в космос он совершил в январе-феврале 1975 года на космическом корабле "Союз-17". Второй полет состоялся спустя два года, с декабря 1977-го по март 1978 года, на корабле "Союз-26", он был рекордным по длительности для своего времени.

В третий раз Гречко побывал в космосе с 17 по 26 сентября 1985 года.

Все три полета он совершил в качестве бортинженера.