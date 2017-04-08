закрыть
8 апреля 2017, суббота, 14:59
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Умер космонавт Георгий Гречко

8
  • 8.04.2017, 13:22
Георгий Гречко

Участник трех космических экспедиций Георгий Гречко скончался в возрасте 85 лет.

В ночь на 8 апреля в Москве скончался летчик-космонавт СССР Георгий Гречко. Ему было 85 лет, сообщает РБК.

Дочь космонавта Ольга сообщила, что причиной смерти стала сердечная недостаточность. Гречко умер в больнице.

Свой первый полет в космос он совершил в январе-феврале 1975 года на космическом корабле "Союз-17". Второй полет состоялся спустя два года, с декабря 1977-го по март 1978 года, на корабле "Союз-26", он был рекордным по длительности для своего времени.

В третий раз Гречко побывал в космосе с 17 по 26 сентября 1985 года.

Все три полета он совершил в качестве бортинженера.


Мнение

Оттенки политической проституции
Оттенки политической проституции Станислав Шушкевич
Общество неограниченных возможностей
Общество неограниченных возможностей Ирина Халип
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию
Россия готовит полномасштабную наступательную операцию Андрей Санников
Жизнь взаймы не вечна
Жизнь взаймы не вечна Леонид Злотников


Интервью

Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Евгений Афнагель: Войну с народом Лукашенко проиграет
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Томас Ермалавичюс: Лукашенко своей политикой загнал себя в угол
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Николай Статкевич: Что ты крутишь, хитрозачесанный?
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата
Наталья Радина: Не выполняйте приказы психопата