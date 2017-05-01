Brutto выдали новый альбом на «первомай» 1.05.2017, 10:59

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Группа Сергея Михалка выдала на Soundcloud 1 мая третий студийный альбом «Рокки».

Как рассказывал Сергей Михалок, альбом был записан еще в 2016 году, передает «Свабода».

«Мы прозевали «старт». Но так даже веселее. Ведь даже с плохим стартом можно прийти к «финишу» первым! Brutto уходит из большой политики (там все понятно) в большую религию (там все туманно). Sequere Deum! ( по-латински «Следовать за Богом». – Прим.)».

В числе 12 песен альбома как новые, так и уже известные; две по-белорусски, по одной по-английски и по-украински. По-прежнему звучат тяжелые гитары в сочетании с духовыми и клавишными.

Напомним, Сергей Михалок сейчас живет в Украине, он уехал из Беларуси из-за давления КГБ - ему грозило уголовное дело «за оскорбление» Лукашенко. Сейчас в Украине действуют одновременно два проекта Михалка: агрессивный Brutto и «попсовый» проект «Ляпис-98», который исполняет старые песни группы «Ляпис Трубецкой».

Проекты Михалка были неформально запрещенные в Беларуси с 2011 года, но в конце 2015-го Brutto и «Ляпис-98» получили разрешения на концерты, успешно выступили в ряде городов Беларуси, в том числе Brutto собрал полный «Минск-арену», а «Ляпису» пришлось давать концерт в Минске дважды.