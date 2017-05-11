Навальный рассказал о получении загранпаспорта после письма в Кремль 11.05.2017, 22:24

Политик сообщил, что для получения загранпаспорта написал главе администрации президента РФ.

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный написал письмо главе администрации президента России Антону Вайно для того, чтобы ему выдали загранпаспорт. Об этом политик заявил в эфире канала на YouTube «Навальный Live», передает РБК.

По словам Навального, сделать это посоветовал ему глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов, к которому политик обратился с просьбой «прекратить незаконные действия» и выдать ему документ. Адвокат Навального также обратился в ЕСПЧ с просьбой предписать России выдать загранпаспорт в течение трех дней. После этого Навальный обратился в МФЦ с заявлением, а на следующий день получил свой паспорт.

«Не знаю, что там происходило внутри — Федотов мне помог или Вайно мне помог», — отметил Навальный.

Навальный заявил о получении загранпаспорта 4 мая. Политик отметил, что теперь сможет выехать в Европу, чтобы пройти обследование в одной из клиник, специализирующихся на глазных ожогах. Такой диагноз был поставлен Навальному, после того как его облили зеленкой 26 апреля. Как сообщал «Московский комсомолец», Навальный вылетел в Барселону 7 мая. Там ему была проведена операция на глазу, а 11 мая Навальный в своем микроблоге в Twitter сообщил о возвращении в Москву.

Близкий к Кремлю источник РБК подтвердил обращение навального на имя Вайно по вопросу выдачи загранпаспорта.

Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов отказался прокомментировать информацию о том, что рекомендацию Алексею Навальному написать письмо главе администрации президента Антону Вайно давал именно он. «Я не буду это комментировать вообще», — заявил Федотов. На уточняющий вопрос РБК, следует ли из этого, что информация Навального не соответствует действительности, Федотов сказал: «Нет. Я просто это не комментирую».

«Работа Федотова — официально реагировать на нарушение прав человека. Невыдача загранпаспорта — как раз такое нарушение», — сказала представитель Навального Кира Ярмыш.

7 мая «Московский комсомолец» со ссылкой на неназванные источники писал, что Навальный написал письмо руководству администрации президента с просьбой оказать содействие в получении загранпаспорта. По сведениям МК, в день получения письма оно было направлено в МВД. К письму была приложена сопроводительная записка в адрес руководства МВД с просьбой принять обращение Навального к рассмотрению.

В Кремле ранее подчеркивали, что не помогали Навальному в получении документа. «Мы не занимаемся выдачей загранпаспортов», — говорил Песков.