«Ночь музеев» в Минске снова будет платной 13.05.2017, 12:06

В нынешнем году в Минске за вход на «Ночь музеев-2017» в различные учреждения надо будет заплатить.

Об этом, как передает корреспондент агентства «Минск-Новости», сообщила на пресс-конференции главный специалист управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры Анжелика Янковская.

— В этом году мировое сообщество уже в 40-ой раз проводит акцию «Ночь музеев». В Беларуси к ней присоединилось 92 музея, в том числе 8 республиканских, — сказала А. Янковская. – Мероприятия, приуроченные к этому событию, пройдут с 13 по 21 мая. Непосредственно 18 мая, в Международный день музеев, вход в учреждения будет бесплатным.

Тема «Ночи» в Национальном художественном музее — «Игра в классики, или Отказ от строгой геометрии» по мотивам названия романа Хулио Кортасара. Он реализовал в произведении необычную идею: читатель может сам выбирать последовательность глав либо по одной из цепочек, предложенных автором, либо по своему усмотрению. По замыслу кураторов, гости смогут сами выбрать схему посещения музея, подобно выбору своего пути при чтении «Игры в классики». Мероприятия продлятся с 19:00 до 00:00.

Стоимость: 5 рублей.

Национальный исторический музей приурочит «Ночь музеев» к закрытию выставки «Торговля Беларуси на весах истории». С 20 на 21 мая с 20:00 до 02:30 минчане смогут принять участие в квесте «Тайными тропами контрабандистов», посмотреть представление франкофонного театра Moo Teatro и другое.

— Мероприятия пройдут не только внутри музея, но и во внутреннем дворике, — рассказал директор музея Олег Рыжков. – Строгого расписания не предусмотрено, действие будет происходить нон-стоп. Во дворике разместятся различные зоны активностей, например, огромный конструктор «Лего» для малышей.

Стоимость: 1-3 рубля.

Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны праздничную программу «Ночь музеев — 2017. Город засыпает, просыпается музей…» представит 20 мая. Мероприятия пройдут с 18:00 до 22:50.

Стоимость: посетителям в военной форме Красной или Советской армии и гражданских нарядах 1930-50-х гг. — вход бесплатный. Участникам группы музея во «вКонтакте», сделавшим репост рекламной записи о мероприятии до 20 мая, скидка – 50 %.

Работники Государственного музея истории белорусской литературы подготовили программу «Ночь. Фонарь. Троицкое. Музей». Она начнется 20 мая в 18:00. В залах музея можно будет услышать песни Татьяны Гриневич, почувствовать себя участником бала XIX века вместе со студией исторического танца La Camargo и снова вернуться в XXI столетие вместе с группой «Скрижали». Подробная программа здесь.

Стоимость: 3 р.

В Государственном литературном музее Я. Купалы «Ночь» пройдет под девизом «Будзь ЯК» 20 мая. Для гостей проведут мастер-класс по историческим танцам, познакомят с белорусской геральдикой, примут в товарищества филоматов и филаретов. Чем еще будут удивлять в этом учреждении, смотрите тут.

Стоимость: 1 рубль.

Государственный литературно-мемориальный музей Якуба Коласа в этом году предложит насыщенную театрализованную программу, в которой найдут отражение мероприятия, посвященные 135-летию со дня рождения великого поэта и писателя. Мероприятия пройдут 20 мая. Гости познакомятся с укладом жизни Мицкевичей, прослушают выступления музыкальных коллективов, посмотрят архивные видеоматериалы 1950-х годов.

Вход бесплатный.