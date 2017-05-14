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В Украине наградили героический экипаж катера за отпор военному кораблю РФ

  • 14.05.2017, 15:12
Фото: mtu.gov.ua

Шестеро украинских моряков не допустил захвата судна российским кораблем.

Экипаж украинского катера, который не допустил захвата судна российским кораблем в районе Скадовска в Черном море, наградили, сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

Отмечается, что глава ведомства Владимир Омелян сделал это во время рабочей поездки в Одесскую область. Награды получили шесть человек – работники Морской поисково-спасательной службы и экипаж катера.

В Министерстве инфраструктуры Украины заявляли, что 24 апреля во время штатных учений спасателей Морской поисково-спасательной службы в Черном море в районе Скадовска российской корабль совершил попытку захватить украинский спасательный катер. Однако экипаж не допустил этого.

Российские пограничники заявили, что катер якобы «вел фотосъемку российских судов».


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