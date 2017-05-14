Как поклонники встретили NaviBand в аэропорту 1 14.05.2017, 17:59

Фото: tut.by

14 мая в Национальном аэропорту Минск приземлился рейс из Киева.

На нем вернулись на родину белорусские участники «Евровидения-2017», группа NaviBand. Накануне Артем Лукьяненко и Ксения Жук по итогам голосования заняли 17-е место в финале «Евровидения». В аэропорту NaviBand встречали родные музыкантов, поклонники и журналисты, передает tut.by.

Фото: tut.by

«Мы рады, что вышли в финал, спели ее на белорусском языке и даже могли „пофривольствовать“ и немного изменить номер», — рассказали музыканты встречающим журналистам.

Артем и Ксения также отметили, что ощущали поддержку белорусов. «Каждый день нам присылали видео, где нашу песню пели в каких-то кафе, школах и так далее», — пояснила Ксения.

Ребята также рассказали про поцелуй в конце номера. «Несколько лет назад мы договорились, что поцелуемся на сцене „Евровидения“. И мы сделали это», — со смехом пояснили ребята свое «фривольствование».

Фото: tut.by

Музыканты NaviBand также рассказали, что очень рады тому факту, что конкурс «Евровидение» уходит от формата шоу к настоящей музыке. «И победа португальца — прямое тому доказательство», — добавил Артем.

В ближайшее время музыканты намерены записать новый альбом и выступать с концертами. Ближайший концерт пройдет 3 июня возле Ратуши в Минске. Ребят также ждут с концертами в Украине.

Фото: tut.by

Встречающие поклонники в благодарность спели музыкантам отрывок из песни «Гісторыя майго жыцця», которую NaviBand исполняли на конкурсе в Киеве. Несмотря на то что, по их собственному признанию, ребята очень устали и смогли поспать только пару часов, музыканты не отказались сфотографироваться с желающими.

Победителем «Евровидения-2017» стал португальский исполнитель Сальвадор Собрал с песней Amar Pelos Dois.

Naviband выступали под третьим номером с белорусскоязычной песней «Гісторыя майго жыцця». После объявления результатов ребята рассказали, что результат голосования их не расстроил. Сам факт своего выступления на «Евровидении» Naviband считают важным для культуры, белорусского языка и молодежи.