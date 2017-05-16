Ученые высчитали оптимальную дозу кофе в течение дня 3 16.05.2017, 10:54

В современном мире кофе является неотъемлемой частью ежедневного рациона.

Несмотря на высокую популярность данного напитка, до сих пор была неизвестна точная доза, которая не несет за собой негативных последствий.

Однако теперь ученые провели ряд исследований, в ходе которых смогли вычислить безопасную для здоровья дозу кофеина на день, пишет orthodox.od.ua.

В США получил распространение особый сорт кофе, который носит название Black Insomnia. Производители позиционирует этот напиток как самый крепкий кофе в мире, поскольку одна его чашка превышает дневной лимит. В свою очередь, последний эквивалентен 400 миллиграммам в день, то есть 4 чашкам либо одной самой большой порцией в сетевых заведениях Starbucks.

Но многие специалисты из Международного института биологических наук во главе с Эстер Майерс не приемлют данную норму, поскольку она была установлена еще в 2003 году и с тех пор ее не подвергали сомнениям.

Группа ученых провела ряд новых исследований, придя к выводу, что доза в 400 миллиграмм действительно является приемлемой для взрослого человека, но при этом она абсолютно не подходит беременным, которым следует ограничиться 300 миллиграммами кофеина в день. В случае употребления большего количества кофе появляется угроза развития депрессии и дисфории, а также могут возникнуть проблемы с сердечно-сосудистой системой. Тем не менее, это не значит, что 500 миллиграмм кофе вредит здоровью, ведь каждый человек имеет индивидуальные особенности организма. Данный вопрос нуждается в более детальном изучении, дабы можно было с точностью определить ежедневную дозу кофеина.