В Гродно испугались солидарности с героем национального флага 2 17.05.2017, 11:12

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Сергея Веремеенко вызывают в милицию за акцию «Я такi як Васiль Палякоў».

Гродненский активист Сергей Веремеенко опубликовал в «Фейсбуке» два снимка в знак солидарности с Василием Поляковым, который отбывал 15 суток ареста за бело-красно-белый флаг. За это Веремеенко вызывают в милицию.

По словам Сергея Веремеенко, два милиционера пришли к нему домой почти в десять вечера с тем, чтобы спросить его о опубликованы в «Фейсбуке» снимки, где он и его жена стоят с национальным флагом, а над ними надпись: «У Гародні такія самыя, як Васіль». Второй снимок подписан «Такі самы, як Васіль!!!»

- Я ответил милиционерам, что разговаривать с ними ни о чем не буду. Тогда они бросили в почтовый ящик повестку, чтобы я утром 17-го мая явился в отделение для проведения допроса. Меня это очень удивило - неужели я что-то нарушил, опубликовав свои снимки в «Фейсбуке»?

Веремеенко сказал Свабодзе, что прежде всего собирается утром позвонить в отделение для выяснения, чего на самом деле от него хотят в милиции.

Василий Поляков - заместитель председателя гомельской организации ОГП. Он был задержан 1 мая за бело-красно-белый флаг, поднятый во время митинга, который был разрешен горисполкомом, и осужден на 15 суток. Все это время 48-летний политик голодал.

В Гродно Сергей Веремеенко в знак солидарности с ним сделал снимки с бело-красно-белым флагом и опубликовал их в интернете.