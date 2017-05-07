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Гродно солидарно с героем национального флага

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  • 7.05.2017, 14:59
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Фото: bchd.info

Активисты из города над Неманом поддержали акцию: «Я такi як Васiль Палякоў».

Гродненские активисты Белорусского христианской демократии Сергей и Ольга Веремеенко провели акцию солидарности в Гродно с осужденным на 15 суток ареста активистом Василием Поляковым, которого задержали за то, что он на разрешенном в Гомеле митинга 1 мая держал национальный флаг, пишет bchd.info.

В знак солидарности активисты БХД вышли с бело-красно-белым флагом в разные места Гродно.

Фото: bchd.info
Фото: bchd.info

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