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Студент БГУ победил в международном конкурсе IBM

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  • 17.05.2017, 12:59
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Белорус отправится на престижную стажировку в Найроби.

Пятикурсник факультета прикладной математики и информатики БГУ Александр Бажанов одержал победу в международном конкурсе Great Minds компании IBM. Об этом сообщила пресс-служба БГУ.

Great Minds — это конкурс на стажировку в одной из исследовательских лабораторий IBM в Цюрихе, Дублине, Найроби или Йоханнесбурге. Участвовать в нем могут студенты из Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Александр Бажанов прошел испытание и выиграл стажировку. Он присоединится к коллективу исследовательской лаборатории в городе Найроби — столице Кении. В ней работают 20 ученых, которые создают идентификационную систему для Кении и платформу для создания более сложных приложений.

Белорус будет работать над проектом «Биометрическая идентификация на основе технологии блокчейн (Кения)». Эту тему он выбрал сам.

Конкурс Great Minds проходит уже в девятый раз. За все время только 70 студентов смогли попасть на стажировку в исследовательские лаборатории IBM. По данным БГУ, Александр Бажанов стал единственным белорусом, которому удалось это сделать.


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