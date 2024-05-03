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Беспилотники ВСУ трижды атаковали Белгородскую область 

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  • 3.05.2024, 12:48
  • 1,962
Беспилотники ВСУ трижды атаковали Белгородскую область 

Загорелся резервуар с газом.

Украинские беспилотники не меньше трех раз атаковали Белгородскую область утром 3 мая, следует из сообщений губернатора российского региона Вячеслава Гладкова в его телеграм-канале.

Удары были нанесены дважды по селу Вознесеновка Шебекинского городского округа и один раз по самому городу Шебекино. 

Произошло возгорание резервуара для хранения газа на газозаправочной станции. Устранением последствий атак сейчас занимаются экстренные службы.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину ВСУ стали регулярно атаковать российскую территорию. Больше всего от таких ударов страдают приграничные области.

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