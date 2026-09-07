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В аэропорту Майями разбился грузовой самолет

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  • 7.09.2026, 1:38
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В аэропорту Майями разбился грузовой самолет

Он может принадлежать компании Amazon.

На взлетно-посадочной полосе в аэропорту Майями разбился самолет, сообщило NBC 6. По данным телеканала, он может принадлежать компании Amazon.

В аэропорту сообщили телеканалу, что инцидент связан с неисправностью самолета. BBC со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации, пишет, что загоревшееся судно — грузовой Boeing 767-300. Оно потерпело крушение в аэропорту Майами-Дейд после вылета из аэропорта в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико.

Авария произошла примерно в 14:00 по местному времени. После посадки судно выкатилось за пределы взлетно-посадочной полосы. По данным NBC 6, полеты в авиагавани в Майями приостановлены.

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