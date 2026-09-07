Какой картофель сажать в Беларуси, чтобы всегда быть с урожаем 9 7.09.2026, 4:52

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Ученые дали ответ.

В белорусских хозяйствах активно собирают урожай корнеплода, пишет БелТА.

Но не у всех есть чем похвастаться.

Из-за засух некоторые агрокомплексы собирают меньше бульбы, чем в прошлом году.

В ОАО «Угро-Мотоль», что в Ивановском районе Брестчины, первую копку картошки устроили еще в середине июля. Чтобы проверить, на какой урожай предприятие может рассчитывать в этом году.

Из-за сильной засухи, что была на этой территории Беларуси в июне-июле, картофель недополучил влагу и сильно не дорос.

Пока здешние аграрии убрали около 20 га картофеля. Урожайность – около 250 ц с гектара. Показатель откровенно ниже прошлогоднего.

Но агрономы все же планируют дотянуть цифры до уровня 2025-го. А урожайность приблизить к 300 ц с гектара.

Сделать это хотят за счет разных сортов – в этом году высадили 14 наименований.

«Из ранних – «коломбо» и «ривьера». Среди отечественных – «скарб», «мастак», «вектар», «лилея», «боярский», «здабытак». Используем и иностранные столовые – «гала» и «сорая». Кроме них, выращиваем чипсовые «мэдисон» и «леди клэр», которые идут на промпереработку», – перечисляет главный агроном Василий Сацута.

Причем наилучшую урожайность ждут именно от столовых сортов, отметил специалист.

Сейчас уборка картофеля идет под заявки. Массовую же запланировали на 3–4 сентября, а закончить работы хотят до 1 октября.

К слову, картошку «Агро-Мотоль» заказывают даже под производство белорусских чипсов. На качество корнеплода, говорит агроном, на заводах не жалуются.

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