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Зеленский: Пока все выглядит так, что война продолжится зимой

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  • 7.09.2026, 2:03
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Зеленский: Пока все выглядит так, что война продолжится зимой

Украина уже обсуждает с США и Европой зимний пакет поддержки.

На данный момент ситуация складывается так, что война продолжится и зимой. Украина уже обсуждает со США и европейскими партнерами поддержку на этот период. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами после переговоров со спецпредставителями США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Киеве.

«Мы очень надеемся, что у нас будет возможность договориться с американскими партнерами, и рассчитываем на поддержку европейских партнеров, если война продолжится зимой, а пока все выглядит именно так», – сказал Зеленский.

Если война продолжится зимой, Украина рассчитывает на зимний пакет поддержки, который обсуждался с американскими и европейскими партнерами.

По словам президента, пакет должен касаться, в частности, ПВО, энергетической поддержки и возможностей использования американского СПГ.

Зеленский также сообщил, что в ходе встречи состоялись три раунда переговоров, которые он назвал «очень предметными».

После нескольких раундов переговоров при посредничестве СШ Астороны до сих пор не пришли к договоренности, которая позволила бы говорить о прекращении войны. По мнению посла Украины в США в 2015–2019 годах Валерия Чалого, Путина остановят 200 ракет, нацеленных на Москву.

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