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Минздрав Беларуси предложил увольнять курильщиков с работы

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  • 17.05.2017, 18:55

Министерство здравоохранения решило радикально бороться с курением.

Сейчас ряд жестких мер, разработанных медиками, уже находится в правительстве.

Если он будет утвержден, то любителям подымить придется нелегко.

Как информирует сайт Doctora.by, Минздрав предлагает:

1. Полностью запретить курение во всех местах общепита, гостиницах, подъездах и дворах, на остановках общественного транспорта, в парках, скверах, учреждениях, на дискотеках и даже в казино. При этом ликвидировать курилки и залы для курящих.

2. Запретить продавать сигареты тем, кому не исполнился 21 год. Нарушителей-продавцов лишать лицензии на торговлю табаком.

3. Увеличить штраф за курение в неположенном месте в 10 раз: с 0,1 - 0,5 до 1 - 5 базовых величин 4. Продавать сигареты только в специализированных (исключительно государственных) магазинах.

5. Запретить любую рекламу сигарет

6. Поднять цены на табачные изделия.

7. Запретить курить на рабочем месте, а «при неоднократном нарушении (2 и более раза) принимать меры вплоть до расторжения контрактов с нарушителями».

Главный санитарный врач Беларуси Валентина Качан: «Запретительные меры - наиболее эффективные!»

- Существенно повлиять на курящих и на подрастающее поколение, которое уже тянется к сигарете, только просветительскими мерами уже невозможно. Придется формировать у людей стойкое неприятие табака мерами запретительными, - объясняет позицию медиков замминистра здравоохранения главный санитарный врач страны Валентина Качан. - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает запретительные меры (существенное увеличение стоимости сигарет, увеличение возраста, с которого их можно продавать, уменьшение доступности мест для курения, увеличение штрафных санкций) наиболее эффективными в борьбе с курением.

- Правительство примет все пункты предложения Минздрава?

- Не знаю, ведь это зависит не от нас. Все равно рано или поздно мы придем к принятию всего списка этих мер. Но я убеждена: если в ближайшее время ужесточить правила, нам удастся сохранить здоровье и будущих поколений.


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