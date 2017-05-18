Кадровый переполох в белорусском спорте 1 18.05.2017, 16:55

Целый ряд спортивных федераций сменили своих руководителей.

Максим Рыженков переизбран председателем федерации

Председатель Белорусской федерации баскетбола Максим Рыженков на внеочередной отчетно-выборной конференции единогласно переизбран на новый срок. Рыженков возглавил БФБ в сентябре 2014 года, пишет pressball.by.

Владимир Коноплев переизбран на пост председателя БФГ

Председатель Белорусской федерации гандбола Владимир Коноплев на внеочередной отчетно-выборной конференции большинством голосов переизбран на новый четырехлетний срок.

Кроме Коноплева, кандидатами на пост председателя БФГ являлись Андрей Барбашинский, Константин Шароваров, Сергей Рутенко и Александр Каршакевич (кандидатуру последнего предложил сам Коноплев). Отметим, что все четверо отдали свои голоса в пользу действующего главы федерации, взяв самоотвод.

В белорусской федерации волейбола сменился председатель

18 мая на "Минск-Арене" прошла отчетно-выборная конференция белорусской федерации волейбола, на который был избран новый глава организации. Так, вместо Валентина Шаева на пост председателя БФВ избран Александр Пясецкий. Об этом сообщает корреспондент pressball.by Егор Бачило.

Пясецкий не так давно завершил карьеру арбитра. За время судейской карьеры он заработал колоссальный авторитет на международной арене. Достаточно сказать, что Пясецкий обслуживал "финалы четырех" Лиги чемпионов, а также финальный матч мужского чемпионата Европы в 2015-м году.

Валентин Шаев руководил федерацией с октября 2014-го.

Белорусскую федерацию лыжных гонок возглавил Андрей Коваленко

В Белорусской федерации лыжных гонок состоялась внеочередная отчетно-выборная конференция, где на должность председателя был избран Андрей Коваленко, который сменил на этом посту Александра Конюка, о чем информирует официальный сайт НОКа.

Андрей Васильевич является мастером спорта по легкой атлетике, а в период 1999-2011 гг. "работал на государственных должностях, в частности, гостренером национальной команды", с 2015-го же был заместителем председателя федерации. Его замами теперь стали Елена Малявская и Александр Павловский.