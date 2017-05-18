Глава БПЦ пугает Порошенко хаосом на почве религии 18.05.2017, 19:55

Митрополит Павел

Глава БПЦ обратился к президенту Украины с просьбой выступить против рассмотрения «антиправославных» законов.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший экзарх всея Беларуси, обратился к президенту Украины Петру Порошенко в связи с планируемым принятием Верховной Радой законов касающихся деятельности религиозных организаций, передает «Интерфакс».

«От имени Синода Белорусского Экзархата, духовенства и многочисленной паствы Белорусской православной церкви, жителей Республики Беларусь, обращаюсь к Вам, гаранту соблюдения Конституции Украины, прав и свобод человека и гражданина вверенной Вашему руководству страны, с просьбой встать на защиту прав и свободы вероисповедания братского нам украинского народа», - говорится в письме митрополита Павла, опубликованном на официальном сайте БПЦ.

По мнению главы БПЦ, принятие законопроектов N4128 «О внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и N4511 «Об особом статусе религиозных организаций, руководящие центры которых находятся в государстве, которое признано Верховной Радой страной-агрессором», «послужат основанием для беспрецедентного в жизни современного цивилизованного человеческого сообщества притеснения конституционных прав и свобод миллионов граждан Украины, вопиющей дискриминации подавляющего большинства населения страны по признаку его принадлежности к Украинской православной церкви».

Митрополит также считает, что «если упомянутые законопроекты будут приняты, это может ввергнуть Украину в хаос беспримерной гражданской войны на почве религиозных гонений и репрессий в отношении украинского православия».

Законопроекты N4511 и N4128 стояли в повестке дня парламента на четверг для рассмотрения в первом чтении.