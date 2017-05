Алесь Мышкевич: Даже приятно, что нас сравнивают с Ляписом 19.05.2017, 8:46

Лидер группы The Superbullz рассказал о дебютном альбоме «Хардкор Западного Полесья».

Группа The Superbullz презентовала на «Еврорадио» свой дебютный альбом «Hardcore zachodniaha palieśsia». Его концертная презентация состоится 19 мая в столичном клубе TNT Rock Club. Сама группа была создана давними друзьями, каждый из которых известен по сотрудничеству с различными другими белорусскими музыкальными проектами, поэтому смело The Superbullz может называться супергруппой.

Ее идейный вдохновитель и лидер Алесь-Франтишек Мышкевич в нашей студии рассказывает о создании своего дебютника, отвечает на неудобные вопросы слушателей о сходстве материала с «Ляписами», Metallica и творчеством Лявона Вольского, а также делится коммерческими и творческими амбициями коллектива.

А вот некоторые цитаты Алеся:

Мы начинали с другим названием и планировали играть тяжелые переработки известных хитов лет 90-х. Но собственных песен становилось все больше.

Наши песни — это псевдосказки, истории, которые я сам придумываю.

Есть планы покорять Запад. Скажу больше, мы туда и отправимся, уже есть планы и конкретные предложения.

Мне даже приятно, что нас сравнивают с «Ляписами». Пусть сравнят с Metallica и System of a Down, мне тоже будет приятно.

Так получилось, что с музыкантами The Superbullz мы играем уже лет 15. Так что скорее не музыканты различных знаменитых групп играют в The Superbullz, а наоборот музыканты The Superbullz играют в различных других известных группах.

Я вам честно признаюсь, и мы так решили с ребятами, что если концерт «Крамбамбули» будет пересекаться с нашим концертом, то мы выберем «Крамбамбулю».

На концерте-презентации я обещаю, что выйду на танцпол к посетителям и мы послэмимся вместе.

Я хотел бы, чтобы музыканты Metallica послушали наш альбом и высказались, но это сделать пока что почти невозможно.

Сейчас сложилась такая ситуация, что нужно было выбирать, либо еще один клип, либо альбом. Но к осени я точно могу сказать, что еще два клипа мы издадим.

Chiefs Band был поставлен на паузу, но сейчас уже могу сказать, что группа уже существует снова.