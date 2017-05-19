Жители более 20 городов Бразилии потребовали импичмента президента 19.05.2017, 11:32

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Фото: Cris Faga/NurPhoto/Getty Images

Наиболее крупные демонстрации против президента прошли в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу.

В более чем 20 городах Бразилии прошли акции протеста, в ходе которых граждане страны потребовали импичмента президента страны Мишела Темера, сообщают в пятницу местные СМИ.

По данным сайта телеканала "Жорнал насионал", наиболее крупные демонстрации прошли в столице страны Бразилии, в Рио-де-Жанейро, а также в финансовой столице Сан-Паулу, пишет interfax.by.

В Сан-Паулу демонстранты перекрыли одну из центральных улиц города, они выкрикивали лозунги против президента и несли в руках плакаты с надписями, призывающими Темера уйти в отставку с поста главы государства. По данным организаторов, число демонстрантов составило от 6 до 8 тыс. человек.

В столице страны протестующие собрались ближе к вечеру на площади Трех властей в центре города, где расположены здания Национального конгресса страны, президентский дворец и здание Верховного суда. Как отмечает издание, демонстрация, на которую вышли около 400 человек, проходила спокойно, но после попытки протестующих подойти к входу президентского дворца полиция применила слезоточивый газ.

В Рио-де-Жанейро демонстранты прошли по центральному проспекту города, полиция выдворила их с улиц также ближе к ночи. Данных о количестве демонстрантов ни организации, ни полиция не предоставили. В городе Белу-Оризонти в штате Минас-Жерайс на улицы, по информации организаторов акции, вышли около 50 тыс. человек.

Организаторы также сообщили, что в городе Порту-Алегри в штате Риу-Гранди-ду-Сул на демонстрацию вышли около 30 тыс. человек, по данным полиции - 24 тыс. В Рефиси в штате Пернамбуку в акции приняли участие, по данным организаторов, около 10 тыс. человек, в Форталезе в штате Сеара - 3 тыс. человек. Также акции протеста состоялись в городах Куритибе, Флорианополисе, Витории, Салвадоре, Натале, Сан-Луисе, Куябе и других.

Демонстранты вышли на акции протеста после того, как президент Мишел Темер заявил, что не намерен уходить в отставку даже после того, как Верховный суд Бразилии принял решение начать в отношении него расследование о коррупции.

Ранее журналисты "Глобу" направили в суд аудиозапись, согласно которой, Темер одобрил дачу взятки за молчание экс-главе палаты депутатов Эдуарду Куньи, который выступает свидетелем в деле о коррупции в крупнейшей государственной нефтегазовой компании Petrobras.

"Я не покупал ничье молчание. Я не покину пост", - заявил М.Темер.