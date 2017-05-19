закрыть
19 мая 2017, пятница, 17:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Анатолий Лебедько: Партию могут закрыть в любой момент

8
  • 19.05.2017, 15:41
  • 3,891
Анатолий Лебедько

Председатель ОГП готов к тому, что партию могут запретить хоть завтра.

Как известно, Верховный суд оставил в силе предупреждение Объединенной гражданской партии, вынесенное Минюстом.

-Наша партия имеет официальное предупреждение, и теперь в любой момент Минюст в судебном порядке может ставить вопрос о приостановлении деятельности нашей партии либо о закрытии партии, - рассказал Анатолий Лебедько сайту belaruspartisan.org. - Как говорится, до двух считать не придется: для закрытия партии достаточно лишь одного предупреждения.

На мой взгляд, это предупреждение – рефлексия на массовые акции протестов, которые прошли в феврале-марте. ОГП принимала в них самое активное участие. И со стороны властей предупреждение – просто упреждающее действие на осень. Не секрет, что осень в плане массовых акций тоже обещает быть горячей.

С правовой точки зрения эти предупреждения – полный абсурд. Это признают даже чиновники, заявляющие, что вопрос не в правовой стороне.

Мы готовы к любому варианту развития событий. Даже к самому худшему. Иначе в нашей стране и нельзя. Это в Германии уже сейчас можно планировать, что будет через 30 лет. А у нас такое невозможно. В Беларуси каждый день может начаться с неожиданного стука в дверь правоохранительных органов. Причем явиться могут к любому гражданину нашей страны.

Ясное дело, что мы не собираемся никоим образом корректировать нашу работу и наши планы.

Кстати, в любой ситуации можно найти свои плюсы и минусы. Зарегистрированная организация – это определенные гарантии безопасности для людей. Хотя это не мешает тем же судьям пачками отправлять наших активистов на сутки.

У руководителя незарегистрированной структуры не болит голова, чтобы содержать офисы, делать отчеты в Минюст, выдерживать каждую формулировку в официальных документах. Мы вынуждены заниматься бюрократической работой, которая требует немалых ресурсов, в том числе и материальных.

Но, еще раз повторяю, мы готовы к работе в любых условиях. Подстраиваться под ситуацию так, как хотелось бы властям, мы не намерены ни при каких обстоятельствах.


Мнение

Афера под названием «Дай Коле выспаться»
Афера под названием «Дай Коле выспаться» Ирина Халип
Самое интересное нас ждет впереди
Самое интересное нас ждет впереди Михаил Пастухов
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси
Во время учений «Запад–2017» произойдет мягкая оккупация Беларуси Алексей Арестович
Где рабочему человеку живется лучше
Где рабочему человеку живется лучше Леонид Злотников


Интервью

Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Адам Лелонек: АЭС в Островце – инструмент в руках Кремля
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Визит Джеймса Мэттиса в Литву – сигнал для России и Беларуси
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Андрей Санников: Беларусь должна вернуться в свое естественное состояние
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси
Петр Матенжек: Не стоит экспортировать энергию из авторитарной и зависимой от Кремля Беларуси