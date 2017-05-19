Анатолий Лебедько: Партию могут закрыть в любой момент 8 19.05.2017, 15:41

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Анатолий Лебедько

Председатель ОГП готов к тому, что партию могут запретить хоть завтра.

Как известно, Верховный суд оставил в силе предупреждение Объединенной гражданской партии, вынесенное Минюстом.

-Наша партия имеет официальное предупреждение, и теперь в любой момент Минюст в судебном порядке может ставить вопрос о приостановлении деятельности нашей партии либо о закрытии партии, - рассказал Анатолий Лебедько сайту belaruspartisan.org. - Как говорится, до двух считать не придется: для закрытия партии достаточно лишь одного предупреждения.

На мой взгляд, это предупреждение – рефлексия на массовые акции протестов, которые прошли в феврале-марте. ОГП принимала в них самое активное участие. И со стороны властей предупреждение – просто упреждающее действие на осень. Не секрет, что осень в плане массовых акций тоже обещает быть горячей.

С правовой точки зрения эти предупреждения – полный абсурд. Это признают даже чиновники, заявляющие, что вопрос не в правовой стороне.

Мы готовы к любому варианту развития событий. Даже к самому худшему. Иначе в нашей стране и нельзя. Это в Германии уже сейчас можно планировать, что будет через 30 лет. А у нас такое невозможно. В Беларуси каждый день может начаться с неожиданного стука в дверь правоохранительных органов. Причем явиться могут к любому гражданину нашей страны.

Ясное дело, что мы не собираемся никоим образом корректировать нашу работу и наши планы.

Кстати, в любой ситуации можно найти свои плюсы и минусы. Зарегистрированная организация – это определенные гарантии безопасности для людей. Хотя это не мешает тем же судьям пачками отправлять наших активистов на сутки.

У руководителя незарегистрированной структуры не болит голова, чтобы содержать офисы, делать отчеты в Минюст, выдерживать каждую формулировку в официальных документах. Мы вынуждены заниматься бюрократической работой, которая требует немалых ресурсов, в том числе и материальных.

Но, еще раз повторяю, мы готовы к работе в любых условиях. Подстраиваться под ситуацию так, как хотелось бы властям, мы не намерены ни при каких обстоятельствах.