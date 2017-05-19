Белорус занял третье место на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Мюнхене 19.05.2017, 20:03

Виталий Бубнович

Фото: belta.by

Победил в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м россиянин Сергей Каменский.

Виталий Бубнович занял третье место на этапе Кубка мира в Мюнхене в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м, передает БелТА.

По итогам квалификации, белорус в восьмерке сильнейших стрелков вел упорную борьбу за призовое место с Омером Акгюном из Турции. Лишь в пятой серии выстрелов Виталий Бубнович опередил соперника, набрав 228,9 очка, и занял третье место. Спортсмен из Турции стал четвертым - 207,6 балла.

Победил в этой дисциплине россиянин Сергей Каменский, показавший результат 250,9 балла - новый рекорд мира. Второе место в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м занял Владимир Масленников - 250,4 очка.

Кубок мира по пулевой стрельбе продлится в Мюнхене до 24 мая.