Vogue выбрал белорусского дизайнера для стажировки в Милане 19.05.2017, 22:54

Фото: citydog.by

Коллекцию белорусского бренда выбрали представители культового итальянского модного журнала.

Дизайнерке Светлане Петушковой предстоит обучение в Istituto Europeo di Design в Милане. Это самая известная дизайнерская школа Италии после Domus Academy, год обучения в которой стоит от 20 тысяч евро, сообщает citydog.by.

Коллекцию белорусского бренда Petushkova на Belarus Fashion Week выбрали представители культового итальянского модного журнала Vogue. Дизайнерке Светлане Петушковой предстоит обучение в Istituto Europeo di Design в Милане. Это самая известная дизайнерская школа Италии после Domus Academy, год обучения в которой стоит от 20 тысяч евро.

В этом году в поиске талантливых дизайнеров на BFW приехал Riccardo Terzo – официальный представитель проекта Vogue Talents Award, учрежденного журналом Vogue Italia. Показ коллекции Petushkova на BFW привлек много внимания. Уже во время показа Светлане Петушковой поступило несколько заказов.

– По первому образованию я художник по текстилю, по второму – художник-график, – рассказала Светлана Петушкова. – Как таковых знаний в сфере моды и производства одежды у меня нет, и мне их конкретно не хватает. Идей много, а возможности их реализовать нет. Например, конструировать сложные изделия я не умею. Я выбрала для себя курс «создание капсульной коллекции» в надежде заполнить именно этот пробел в знаниях.

Джованни Оттенелло (профессор IED), когда озвучивал результаты, сказал, по каким критериям они выбирали человека для дальнейшей работы. Конечно, дело тут не в таланте, ведь талантливых людей много и каждый из кандидатов был безусловно талантлив. Основным критерием было то, что во мне горит огонь, и я точно знаю, чего хочу и зачем мне это надо. Приятно было, до слез.