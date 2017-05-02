закрыть
2 мая 2017, вторник, 9:19
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Взбунтовавшиеся кричевские милиционеры: Начальство «крышует» друг друга

1
  • 2.05.2017, 8:58
Иллюстрационное фото/bymedia.net

Лидер 11 кричевских милиционеров сообщил о постоянном давлении на него и коллег после обращения к Шуневичу.

Инициатор написания обращения на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Кричевского райисполкома подполковник Игорь Вусик говорит о постоянном прессинге со стороны руководства и рассматривает возможность увольнения со службы в органах внутренних дел, сообщает региональный сайт 6tv.by.

Подполковнику Вусику уже объявили строгий выговор и рекомендовали перевести его для дальнейшего прохождения службы в другой райотдел милиции. Сам сотрудник милиции считает, что взыскание было наложено из-за того, что сотрудники возглавляемого им отдела направили обращение по поводу нарушений в Кричевском РОВД на имя Игоря Шуневича.

Подвергаются постоянным нападкам со стороны руководства и другие подписанты под обращениями на имя министра МВД.

Напомним, что сотрудники ООПП Кричевского РОВД 16 февраля 2017 года направили обращение на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича, в котором рассказали о фактах неправомерных действий со стороны руководства Кричевского РОВД.

Проведение проверки по их обращению было поручено сотрудникам аппарата МВД, а позже – сотрудникам Главного управления собственной безопасности МВД, которые удивительным образом значительных нарушений в действиях руководства Кричевского РОВД не увидели.

После этого 31 марта 2017 года сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД направили ходатайство на имя И. Шуневича. В ходатайстве кричевские милиционеры выразили сво. категорическое несогласие с тем, что дальнейшее проведение проверки поручено сотрудникам ГУСБ МВД. По их мнению, проверка по их обращению «будет проводиться необъективно и односторонне, с укрытием фактов злоупотреблений. Это связано с тем, что начальник Кричевского РОВД Чуприн С. Б. находится в хороших отношениях с сотрудниками управления внутренних дел Могилевского облисполкома, в частности, ГУСБ, которым мы полностью не доверяем», – написали сотрудники ООПП Кричевского РОВД.

Министр внутренних дел Беларуси И. Шуневич дал ответ на это ходатайство, в котором сообщил, что «Объективных данных, свидетельствующих о некачественном и одностороннем проведении разбирательства, а также обстоятельств, препятствующих его осуществлению сотрудниками девятого управления (по Могилевской области) ГУСБ МВД, не установлено».

Игорь Вусик отмечает, что ранее он уже неоднократно обращался в УВД Могилевского облисполкома по поводу многочисленных злоупотреблений со стороны руководства Кричевского РОВД, однако в УВД эти обращения фактически игнорировались. Более того, по неизвестным для него причинам он сам был поставлен на профилактический учет сотрудниками службы собственной безопасности. Не верит И. Вусик и в то, что сейчас сотрудники девятого управления ГУСБ внезапно проведут объективную проверку. Подполковник милиции надеется только на то, что, благодаря освещению в медиа, ситуация, складывающаяся в Кричевском РОВД, привлечет внимание руководства правоохранительных органов Республики Беларусь.


Мнение

Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников
Про любовь
Про любовь Светлана Калинкина


Интервью

Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен
Владимир Некляев: Лукашенко полностью недееспособен