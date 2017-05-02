Взбунтовавшиеся кричевские милиционеры: Начальство «крышует» друг друга 1 2.05.2017, 8:58

Иллюстрационное фото/bymedia.net

Лидер 11 кричевских милиционеров сообщил о постоянном давлении на него и коллег после обращения к Шуневичу.

Инициатор написания обращения на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича, начальник отдела охраны правопорядка и профилактики отдела внутренних дел Кричевского райисполкома подполковник Игорь Вусик говорит о постоянном прессинге со стороны руководства и рассматривает возможность увольнения со службы в органах внутренних дел, сообщает региональный сайт 6tv.by.

Подполковнику Вусику уже объявили строгий выговор и рекомендовали перевести его для дальнейшего прохождения службы в другой райотдел милиции. Сам сотрудник милиции считает, что взыскание было наложено из-за того, что сотрудники возглавляемого им отдела направили обращение по поводу нарушений в Кричевском РОВД на имя Игоря Шуневича.

Подвергаются постоянным нападкам со стороны руководства и другие подписанты под обращениями на имя министра МВД.

Напомним, что сотрудники ООПП Кричевского РОВД 16 февраля 2017 года направили обращение на имя министра внутренних дел Республики Беларусь Игоря Шуневича, в котором рассказали о фактах неправомерных действий со стороны руководства Кричевского РОВД.

Проведение проверки по их обращению было поручено сотрудникам аппарата МВД, а позже – сотрудникам Главного управления собственной безопасности МВД, которые удивительным образом значительных нарушений в действиях руководства Кричевского РОВД не увидели.

После этого 31 марта 2017 года сотрудники отдела охраны правопорядка и профилактики Кричевского РОВД направили ходатайство на имя И. Шуневича. В ходатайстве кричевские милиционеры выразили сво. категорическое несогласие с тем, что дальнейшее проведение проверки поручено сотрудникам ГУСБ МВД. По их мнению, проверка по их обращению «будет проводиться необъективно и односторонне, с укрытием фактов злоупотреблений. Это связано с тем, что начальник Кричевского РОВД Чуприн С. Б. находится в хороших отношениях с сотрудниками управления внутренних дел Могилевского облисполкома, в частности, ГУСБ, которым мы полностью не доверяем», – написали сотрудники ООПП Кричевского РОВД.

Министр внутренних дел Беларуси И. Шуневич дал ответ на это ходатайство, в котором сообщил, что «Объективных данных, свидетельствующих о некачественном и одностороннем проведении разбирательства, а также обстоятельств, препятствующих его осуществлению сотрудниками девятого управления (по Могилевской области) ГУСБ МВД, не установлено».

Игорь Вусик отмечает, что ранее он уже неоднократно обращался в УВД Могилевского облисполкома по поводу многочисленных злоупотреблений со стороны руководства Кричевского РОВД, однако в УВД эти обращения фактически игнорировались. Более того, по неизвестным для него причинам он сам был поставлен на профилактический учет сотрудниками службы собственной безопасности. Не верит И. Вусик и в то, что сейчас сотрудники девятого управления ГУСБ внезапно проведут объективную проверку. Подполковник милиции надеется только на то, что, благодаря освещению в медиа, ситуация, складывающаяся в Кричевском РОВД, привлечет внимание руководства правоохранительных органов Республики Беларусь.