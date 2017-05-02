Мэру Кишинева вручили приз «Взятка года» 2.05.2017, 16:32

Дорин Киртоакэ

«Почетная награда», в виде мамалыги и рыбы, была вручена Дорину Киртоакэ.

Депутаты муниципального совета Кишинева вручили мэру города, Дорину Киртоакэ приз «Взятка года» в виде мамалыги и рыбы, пишет grushevskogo5.com.

Таким образом они отметили прошедшие на прошлой неделе аресты по подозрению в коррупции заммэра Нистора Грозаву, а также однопартийца Киртоакэ - министра транспорта Юрия Киринчука.

Выбор приза депутаты объяснили тем, что партийный начальник мэра - лидер Либеральной партии Михай Гимпу после того, как по телевидению был опубликован запечатленный оперативной съемкой момент передачи взятки Киринчуку, попытался оправдаться, заявив, что «в пакете могли быть рыба или мамалыга».

На прошлой неделе мэр Кишинева стал обладателем звания «Бездельник и вредитель года» за плохую организацию работ по ликвидации последствий снежного циклона, обрушившегося на Молдавию в конце прошлой недели. Депутаты также вручили ему символический приз - резиновые сапоги, пилу и рукавицы.

На прошлой неделе Апелляционная палата Кишинева удовлетворила требование оппозиционных депутатов организовать проведение референдума по отставке мэра.

«Все эти задержания преследуют цель очернить нашу партию, показать, что защищающий европейские ценности Гимпу ворует из европейских фондов», - заявил лидер партии. Он обратил внимание, что только на прошлой неделе по обвинению в коррупции были задержаны делегированный в правительство либералами министр транспорта Киринчук, два заместителя мэра Кишинева, вице-председатель ЛП и другие чиновники.