У белорусских трансплантологов может появиться еще один вип-пациент 21 22.05.2017, 8:55

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Ицхак Адизес

Один из известнейших мировых бизнес-консультантов обратился к минским врачам через соцсети.

Один из известнейших мировых бизнес-консультантов, 79-летний Ицхак Адизес написал в своем аккаунте в «Фейсбуке», что одной из целей его поездки в Беларусь будет консультация о том, возможна ли пересадка ему почки.

Директор Республиканского научно-практического центра трансплантации Олег Руммо не подтвердил, но и не опроверг tut.by обращение Адизеса к минским специалистам.

Доктор Ицхак Калдерон Адизес — один из известнейших бизнес-консультантов, блестящий специалист в области эффективного управления. Основатель Института Адизеса, который входит в топ-10 консалтинговых компаний мира. 26 мая в Минске он принимает участие в крупном форуме по управлению компаниями.

Адизес — автор книг-бестселлеров «Управление жизненным циклом корпораций»; «Идеальный руководитель. Почему им нельзя стать и что из этого следует»; «Управление в эпоху кризиса. Как сохранить ключевых людей и компанию в целом» и др.

Во многих странах есть возрастные ограничения для реципиентов донорских органов. Поэтому, в частности, в Минске оперировался экс-глава Моссада Меир Даган.