Видеохит: Американец исполнил зажигательный танец, чтобы стать героем теленовостей 1 22.05.2017, 9:10

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Житель Аризоны покинул свой офис, увидев, что рядом снимают новости для местного телеканала.

Житель Скотсдейла (Аризона, США) доказал, что ради славы готов практически на все, и исполнил довольно забавный танец, ставший очень популярным в интернете, сообщает 120.su.

Незадолго до этого рядом с офисом, где работает Брайан Аманн, произошла авария с участием трех автомобилей. Местная телекомпания отправила на место происшествия вертолет с оператором, который должен был снимать все происходящее.

Увидев кадры в интернете, Брайан понял, что его минута славы наступила. Поскольку он прекрасно узнал место, которое снималось с вертолета, мужчина выскочил туда и принялся отплясывать, чтобы тоже попасть в новости.

Брайан рассказал, что он очень доволен той популярностью, которую получил за свои танцевальные таланты.