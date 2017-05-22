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Под Москвой обнаружили 200 тысяч дорожных ям

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  • 22.05.2017, 9:29
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Теперь «враги» точно не дойдут до «белокаменной».

В Подмосковье требуется отремонтировать порядка 200 тысяч дорожных ям. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Сегодня у нас порядка 200 тысяч ям, мы знаем, где конкретно и что мы будем асфальтировать и ликвидировать. Это эффективная работа контроля, и мы уже даже говорим о том, что у нас в некоторых городах нет ям. Это вызывает сразу бурю эмоций. Например, мы говорим, что в Химках нет ям, и, соответственно, люди начинают искать и фотографировать, где эта яма, наверное, может быть. Это жизнь, но вместе с тем это помощь жителей, это работа дорожных инспекторов позволяет нам очень заметных результатов добиваться», — сказал губернатор.

Воробьев также отметил, что немалая доля дорожных ям выявляется благодаря жителям, которые присылают фотографии проблемных частей дорог на портал «Добродел».

«То есть сегодня жители помогают нам обнаружить и локализовать ямы в трех случаях из 10», — заявил Воробьев.


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