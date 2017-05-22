Студент Гарварда сдал диплом в виде рэп-альбома 22.05.2017, 9:43

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Оригинальный подход был оценен на «пятерку с минусом» по 5-бальной системе.

Студент Гарвардского университета представил в качестве диплома рэп-альбом из десяти треков, сообщает TJournal.

Обаси Шоу, рэпер и студент кафедры английского языка, назвал свою работу «Пограничные умы» (Liminal Minds). Диплом оценили на пятерку с минусом. Шоу стал первым студентом в истории университета, который представил итоговый материал в таком оригинальном формате. Теперь, благодаря высокой оценке он закончит обучение с отличием.

Дипломная работа посвящена жизни темнокожего населения в США. Студент оценил свой альбом как «мрачный и угрюмый». При написании текста студент вдохновлялся книгой «Кентерберийские рассказы» английского поэта Джеффри Чосера, а также опирался на творчество публициста Джеймса Болдуина. Помимо творчества литераторов, Шоу вдохновлялся своими любимыми рэперами – Кендриком Ламаром и Chance the Rapper. На запись дипломного альбома ушло больше года.

«Никогда бы не подумал, что моя работа будет принята в Гарварде. Я не думал, что они будут уважать рэп как вид искусства и позволят мне сделать это. Мне кажется, рэп-проект передает черную культуру лучше, чем набор стихотворений или даже фильм. Это одна из форм искусства, на которую могут претендовать черные люди, – рассказывает Обаси, студент и рэпер.

Стоит отметить, что в Гарвардском университете студенты не обязаны сдавать дипломную работу по итогам обучения. Она нужна для того, чтобы закончить учебу с отличием. В 2015 году Шоу не мог придумать, на какую тему написать диссертацию. Параллельно писал песни и выступал на открытых микрофонах. Превратить диплом в рэп-альбом он решил по совету своей мамы.