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Тысячи венгров вышли на марш под флагами Европейского союза

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  • 22.05.2017, 9:51
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Фото: AP

Несколько тысяч человек на улицах Будапешта выразили несогласие с политикой премьер-министра Виктора Орбана.

В Будапеште в воскресенье, 21 мая, несколько тысяч человек вновь приняли участие в демонстрации протеста против политики, проводимой премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, сообщает «Немецкая волна».

Демонстрация продолжила серию протестных акций, начавшуюся в апреле после принятия спорного закона о высшем образовании.

Согласно новому закону, иностранные университеты, помимо филиала в Венгрии, должны иметь отделение в своей стране. По мнению критиков законодательной инициативы венгерского правительства, она нацелена на ликвидацию независимого Центрально-Европейского университета (ЦЕУ), основанного американским меценатом Джорджем Соросом.

Власти критикуют это учебное заведение за пропаганду «слишком открытого и либерального общества». ЦЕУ имеет статус частного иностранного вуза с аккредитацией в США, однако единственное его отделение находится в Будапеште, и теперь оказывается вне закона.

Ранее, 17 мая, Европарламент большинством голосов принял резолюцию с призывом запустить процесс проверки в отношении Венгрии, чтобы определить соответствие действий властей этой страны европейским ценностям.


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