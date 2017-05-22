Чем оборачивается «идеальная реконструкция» Несвижского замка 8 Семен Печенко, «Салідарнасць»

22.05.2017, 10:11

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После визита Лукашенко замком занялся «Стройтрест №3 ордена Октябрьской революции».

Бывая в Несвиже минимум раз в год, замечаю, как все больше обсыпается выложенная красным кирпичом стена западного бастиона, возведенного в рамках реставрации дворцово-паркового ансамбля.

Посыпавшаяся кладка была заметна и год-два назад, но сейчас на это стали обращать внимание туристы. В начале мая довелось быть невольным слушателем диалога гостей из России. Один из них предположил, что хитрые белорусы применили секретную технологию ускоренного старения кирпича, чтобы свежие бастионы поскорее стали напоминать потрепанные столетиями укрепления.

Шутки шутками, но если разрушение стен бастиона продолжится такими темпами, то вскоре эта часть замкового комплекса будет напоминать о том, как все выглядело во время восстановительных работ. Или во время штурмов шведов и русских в XVIII столетии.

Удручающий вид осыпающейся стены бастиона напомнил о том, как проходила реставрация Несвижского замка, а также о словах властей, требовавших и обещавших сделать все идеально.

Напомним, восстановление дворцово-паркового ансамбля в Несвиже началось в 1997 году, реконструкция замкового комплекса — в 2004-м (в 2002-м замок пережил крупный пожар). Полностью замок должны были открыть для посетителей в 2010-м, но сделать это смогли лишь в 2012-м.

В 2008-м Александр Лукашенко наведался в Несвиж, где остался недоволен темпами восстановительных работ. Именно тогда он распорядился завершить реставрацию дворцово-паркового ансамбля, заявив, что «здесь все должно быть идеально».

После визита Лукашенко замком занялся «Стройтрест №3 ордена Октябрьской революции».

Работы на территории Несвижского замка вызвали негативную реакцию у независимых экспертов. Председатель Белорусского добровольного общества охраны памятников истории и культуры Антон Астапович в сотрудничестве с польскими исследователями в области консервации и реставрации подготовил совместное заявление в ЮНЕСКО. Речь шла о возможном исключении дворцового комплекса из списка организации из-за нарушений методик и правил реконструкции, использования непрофильных стройматериалов.

В 2010-м Комитет госконтроля обнародовал итоги проверки работ по восстановлению дворцово-паркового ансамбля в Несвиже. Речь шла о затягивании сроков строительства, и многомиллионном завышении стоимости строительно-монтажных работ, часто происходившего из-за некачественного выполнения работ.

— Мы серьезно проверили ход реконструкции Несвижского замка, применили огромные штрафные санкции. И сейчас продолжаем контролировать ход реконструкции. В том, что в конце концов все будет выполнено практически идеально, можно не сомневаться, — заявил «Интерфаксу» по итогам проверки тогдашний председатель КГК Минской области Владислав Цыдик.

В апреле 2011-го «Белорусская строительная газета» сообщала о субботнике, прошедшем на территории Несвижского замка. Справились на «отлично» — так охарактеризовало издание работу сотрудников стройтрестов, участвовавших в реконструкции в Несвиже.

Как видим, потребовалось не так уж и много времени, чтобы оценка «отлично» была подкорректирована внешним видом бастионов.

Семен Печенко, «Салідарнасць»