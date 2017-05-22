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Решившая заняться фитнесом собака стала звездой Сети

  • 22.05.2017, 11:35

В США собака решила заняться фитнесом и очень насмешила окружающих.

Если вы хотите поработать над своим прессом, без физических упражнений не обойтись.

Об этом прекрасно осведомлен золотистый ретривер по кличке Риптид, который, увидев группу людей, занимающихся фитнесом, не смог отказаться себе в удовольствии тоже сделать несколько упражнений, пишет 120.su.

Кадры, снятые в США, очень полюбились интернет-пользователям, признавшим собаку, следящую за своим телом, просто уморительной.


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