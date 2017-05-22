Универсам «Центральный» хочет занять у белорусов $1 миллион 22.05.2017, 11:47

Фото: onliner.by

Чтобы провести ремонт, супруги Березовские выпускают специальные валютные облигации.

Одно из старейших торговых предприятий Минска «Универсам «Центральный» объявило о выпуске валютных процентных облигаций на 1 млн долларов, сообщает tut.by.

С 18 мая ценные бумаги можно приобрести как физическим, так и юридическим лицам по цене 1000 долларов. Процентная ставка по облигациям составит 6,5% годовых. Период выплаты дохода — 1 раз в год. Досрочный выкуп — 1 раз в год. Выпускает облигации «АСБ Беларусбанк», говорится в сообщении ЗАО «Универсам «Центральный».

Компания планирует выпустить облигации в обращение на 10 лет. Основная цель привлечения средств — проведение ремонта здания универсама и полная замена торгового оборудования, что позволит повысить его привлекательность для покупателей, расширить ассортимент и увеличить выручку, говорится в пресс-релизе.

«Центральный» является закрытым акционерным обществом, у которого около ста пятидесяти акционеров, это физические и юридические лица, в т.ч. в состав акционеров входят действующие и бывшие сотрудники универсама. Ранее в числе крупнейших акционеров назывались структуры, связанные с семьей Ивана Березовского.

В «Универсаме «Центральный» работают около 250 человек. Прибыль компании в 2015 году составила 352 тыс. рублей, в 2016 — 528 тыс. рублей. В ближайшие годы компания намерена увеличить ежегодную чистую прибыль до +20% к уровню 2016 года. Краткосрочная кредиторская задолженность на 1 января 2017 года составляла почти 1,5 млн рублей, просроченной задолженности нет, говорится в пресс-релизе.

Как следует из проспекта эмиссии, поручителями по облигациям выступают компании «Паритет Партнер» и «Паритет Партнер Юг». Компании специализируются в сдаче внаем недвижимости. В «Паритет Партнере» 98,75% доли принадлежит «НП-Сервису», одному из крупнейших дистрибьюторов продуктов питания в Беларуси, который контролируют Иван и Светлана Березовские.