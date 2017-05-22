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Политика властей вынуждает белорусов хвататься за сердце

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  • 22.05.2017, 12:13
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Беларусь стала одним из лидеров в рейтинге сердечно-сосудистых заболеваний.

Беларусь оказалась на шестом месте по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в мире, пишет издание fraza.ua.

В первую десятку по смертности от заболеваний сердца и системы кровообращения попали исключительно республики бывшего СССР.

На первом месте в этом печальном рейтинге — Туркменистан. Далее расположены Украина, Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан. Беларусь — шестая, Россия — девятая по данным ВОЗ.

В европейских странах процент смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем вдвое ниже, чем в Украине или Беларуси.

Недавно международный коллектив медиков (2,3 тысячи экспертов из 133 стран) рассчитал, что примерно треть всех смертей в мире происходит из-за сердечно-сосудистых заболеваний. В число стран с наибольшей смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний входят государства Восточной Европы, Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной Америки, Черной Африки и Океании.


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